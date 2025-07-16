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СЗР: чисельність етнічних росіян стрімко скорочується

Смертність у РФ перевищує народжуваність.

СЗР: чисельність етнічних росіян стрімко скорочується
Фото: СЗРУ

Кремль приховує реальні демографічні показники, зокрема чисельність населення, кількість народжень, смертей, шлюбів та розлучень, аби не привертати увагу росіян  до демографічної кризи у країні.

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Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Росія приховує демографічну статистику, адже вона більше не корелюється з пропагандистськими гаслами про "величну націю", – кажуть у розвідці.

У 2024 році в Росії народилося 1,222 млн дітей, що є найнижчим показником з 1999 року. У першому кварталі 2025 року народилося лише 293–294 тис. дітей, що на 2,4% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, і є найнижчим показником за 200 років. 

Смертність у РФ перевищує народжуваність: 2024 року природний спад населення становив 596,2 тис. осіб, що на 20,4% більше, ніж у 2023 році.

Серед основних причин демографічної кризи: еміграція (з 24 лютого 2022 року Росію залишили від 800 тисяч до 950 тисяч людей), збільшення смертності та зменшення народження дітей. До того ж демографічна статистика РФ не відображає втрати на війні проти України.

Російська влада втрачає демографічний ресурс: чисельність етнічних росіян, яких Кремль вважає опорою режиму, стрімко скорочується.

  • Російська федеральна служба державної статистики перестала публікувати будь-які дані про демографічну ситуацію в Росії.
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