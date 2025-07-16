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В Україні внаслідок російського обстрілу поранено мера латвійського міста Огре, - ЗМІ

Егілс Хелманіс перебував в Україні з волонтерською місією. 

В Україні внаслідок російського обстрілу поранено мера латвійського міста Огре, - ЗМІ
Егілс Гельманіс
Фото: LSM.lv

Голова муніципальної ради Огре Егілс Гельманіс дістав поранення в Україні внаслідок російського обстрілу.

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Про це повідомив виданню LSM.lv представник муніципалітету Патрікс Гріва.

Він також зазначив, що Гельманіс зараз перебуває у відрядженні, де передає захисникам України необхідні транспортні засоби та іншу допомогу. 

"Такі поїздки регулярно входять до порядку денного мера, навіть з 2022 року, з самого початку війни, кожні кілька місяців було пожертвувано та привезено значну кількість автомобілів. Цього разу - близько 20 машин", - розповів Гріва.

Зазначається, що наразі стан здоров'я Гельманіса стабільний.

Подробиці про обстріл та місце події невідомі, оскільки маршрут, яким рухалася вантажівка з гуманітарною допомогою, тримається в таємниці. Також немає більш точної інформації про поранення.
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