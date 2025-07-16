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Пентагон відкликав з Лос-Анджелеса половину нацгвадійців, відправлених туди через протести

Ще трохи менше 2000 нагцвардійців і сотні морських піхотинців залишаються у місті. 

Пентагон відкликав з Лос-Анджелеса половину нацгвадійців, відправлених туди через протести
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Дональда Трампа вирішила відкликати тисячі бійців національної гвардії з Лос-Анджелеса, куди їх відправили на час протестів. Нацгвардійці понад місяць перебували із місією в місті, влада якого їх не кликала. Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що зараз "беззаконня" у штаті зменшилося, передають CBS News.

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Майже 2000 військових все ще залишатимуться у місті. Окрім них, у червні туди ж відправили на чергування ще 700 морських піхотинців – захищати антиімміграційних агентів і майно. 

"Завдяки нашим війська, які відреагували на виклик, беззаконня у Лос-Анджелесі зменшується", – сказав речник американського міністерства оборони. 

Загалом американська влада відправила до Лос-Анджелеса 4000 гвардійців, але 150 з них відкликали ще раніше, аби вони допомагали в гасінні пожеж.

Губернатор штату Каліфорнія Ґевін Ньюсом закликав державну владу відкликати і решту гвардійців.

"Поки близько 2000 починають демобілізовуватися, решта гвардійців продовжують залишатися без місії, без напрямку і без будь-якої надії на повернення, аби допомагати своїм громадам", – сказав він. 

Губернатор, як і міська голова Лос-Анджелеса, гостро критикували адміністрацію Трампа за відправку до міста військових. Відповідне рішення президент Дональд Трамп схвалив у червні, у відповідь на протести мешканців через антиімміграційні рейди. 

Жорсткі заходи боротьби з нелегальними мігрантами тримали в страху не лише тих, хто приїхав до Сполучених Штатів і осів там усупереч законній процедурі, а й натуралізованих громадян – через неперебірливість агентів та прецеденти депортації тих, хто перебував у країні на легальних підставах. 

Більше про це – в матеріалі "Мігранти проти Трампа: чи впорається президент США із заворушеннями в Лос-Анджелесі?".
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