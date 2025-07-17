ЄС пропонує найамбітніший семирічний бюджет блоку. На відбудову України передбачено 100 млрд

У середу Європейська комісія запропонувала "найамбітніший" бюджет на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйони євро для протидії закордонній конкуренції та російській агресії. Німеччина, провідна економіка блоку, відхилила його як неприйнятний.

Єврокомісія запропонувала сьогодні довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйони євро, зосереджений на боротьбі із закордонною конкуренцією та російською агресією.

Про це повідомляє France24.

Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала бюджет “найамбітнішим з коли-небудь запропонованих”.

Німеччина, найбільший член блоку, відхилила його. Проти запропонованих реформ величезних сільськогосподарських субсидій блоку виступили профспілки фермерів.

“План спрямований на зміцнення безпеки Європи та підвищення конкурентоспроможності на тлі зростання торговельної напруженості зі Сполученими Штатами, одночасно погашаючи борги за величезним кредитом, наданим у зв'язку з Covid”, ‒ додає видання.

Європейська комісія виділила 451 мільярд євро під широким тегом «конкурентоспроможність», який охоплює оборону та космос. Бюджет передбачає до 100 мільярдів євро на відбудову України, а також значні нові “гнучкі” кошти, доступні у разі криз.

Чому Берлін проти

Речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус заявив, що “всеохопне збільшення бюджету ЄС є неприйнятним у той час, коли всі держави-члени докладають значних зусиль для консолідації своїх національних бюджетів”.

Німеччина також виступила проти заклику комісії зобов'язати компанії з оборотом понад 100 мільйонів євро сплачувати більше податків.

Водночас хоча Німеччина стверджує, що бюджет занадто великий, багато законодавців ЄС звинувачують її в тому, що вона не залишає достатньо коштів на такі пріоритети, як адаптація до зміни клімату та субсидії на сільське господарство, які складають найбільшу частку бюджету.

“Чорна середа” для фермерів

Єврокомісар з питань бюджету Пйотр Серафін заявив, що згідно з планами комісії, для підтримки фермерів планується 300 мільярдів євро ‒ проти приблизно 387 мільярдами євро, з яких 270 мільярдів – прямі виплати, згідно з чинним семирічним бюджетом.

Брюссель заявляє, що буде проведено перегляд субсидій Спільної сільськогосподарської політики (ССП), частину фінансування перемістять до інших бюджетних колонок.

Сотні фермерів сьогодні вийшли на акції протести у Брюсселі, організовані загальноєвропейською лобістською групою сільського господарства Copa-Cogeca. Група назвала cьогоднішні події “чорною середою” для фермерів. Окрім того, є загроза чергової конфронтації після минулорічних протестів аграріїв по всій Європі через дешевий експорт, низькі доходи та жорсткі екологічні правила.

Позиція Угорщини

Угорщина, рішучий критик Брюсселя та найближчий союзник Росії в Європі, тим часом скористалася гнівом сільського населення перед публікацією плану, одночасно критикуючи гроші для Києва.

“Україна отримає величезне фінансування, тоді як європейські фермери програють”, – сказав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Що далі?

Далі євроблок очікують два роки напружених переговорів між Європейським парламентом та 27 державами-членами.

На відміну від попереднього бюджету, ЄС має борги, що виникли через пандемію короновірусу, коли держави об'єдналися, щоб позичити 800 мільярдів євро для підтримки економіки блоку. За оцінками, вони складатимуть 25-30 мільярдів євро на рік з 2028 року.

Попередній бюджет на 2021-2027 роки становив близько 1,2 трильйона євро та складався з національних внесків та коштів, зібраних ЄС, таких як митні збори.

Національні внески дещо зростуть, з 1,13% валового національного доходу держав-членів до 1,15% плюс 0,11%, виділених на погашення ковідного кредиту.

Комісія також прагнутиме залучати близько 58 мільярдів євро на рік, зокрема з вуглецевого податку, збору на електронні відходи тощо.