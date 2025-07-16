У Польщі переконані, що інцидент не міг статися без відома та згоди білоруських служб.

На кордоні з Білоруссю мігранти кинули коктейль Молотова у польських прикордонників, пише RMF 24.

"Агресія на східному кордоні загострюється. На солдатів нападають не лише камінням, а й пляшками, наповненими легкозаймистими рідинами", – написав міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш і додав, що ситуація на кордоні стає дедалі небезпечнішою для польських офіцерів. Через це до законодавства було внесено зміни.

Він нагадав, що завдяки змінам у законодавстві польські військові мають чіткі правила використання зброї та повний правовий захист.

"Кожен такий напад – це напад на польську державу. Саме тому ми змінили закон – солдати тепер мають чіткі правила застосування зброї та повний правовий захист", – сказав Косіняк-Камиш.

Деталі атаки на прикордонників із застосуванням коктейлю Молотова розкрив речник Міністерства внутрішніх справ країни Яцек Добжинський. За його словами, інцидент стався поблизу села Черемхи близько 22:00 15 липня.

"Вчора після 22:00 на польсько-білоруському кордоні поблизу Черемхи на офіцерів та солдатів Прикордонної служби напали люди з іншого боку загородження. На захисників нашого кордону посипався град каміння, а один із нападників кинув у них коктейль Молотова. Кинута пляшка розлетілася об дорогу, а розлита рідина спалахнула. На щастя, ніхто не постраждав", – написав Добжинський, додавши, що інцидент не міг статися без відома та згоди білоруських служб.

Інформацію про напад підтвердив речник головнокомандувача Прикордонної служби, підполковник Анджей Юзьвяк. Офіцер зазначив, що спостерігається помітне збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону між Польщею та Білоруссю.

За останні 24 години було зафіксовано майже 220 таких інцидентів, а з початку цього року – понад 17 000 випадків.