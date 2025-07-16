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Найбільший форум Міноборони РФ “Армия - 2025” скасували

У Росії скасували проведення найбільшого у країні міжнародного виставкового форуму “Армия - 2025”. 

Фото: EPA/UPG

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У цьому році форум мав проходити 11-14 серпня неподалік Москви, у парку “Патріот”.

Організатор, Міністерство оборони РФ, проводить його з 2015 року. Захід є виставковим, де демонструють розробки російського ВПК. Але одночасно він ідеологічний, адже у виставковому форматі та з залученням глядачів та ЗМІ намагалися продемонструвати “успіхи” російських збройних сил та “досягнення” оборонної промисловості. 

Так, на цьому ж форумі у 2024 році виставлялася трофейна чи знищена техніка західного виробництва, захоплена в ході вторгнення в Україну. Одночасно з тим, це є захід, на якому російська влада публічно декларує відсутність міжнародної ізоляції, адже на нього запрошують гостей з різних країн світу, де можуть бути зацікавлені у російських збройних технологіях.

На офіційному сайті форуму уточнили, що цього року проводитись він буде лише для спеціалістів.

Чому це сталося цього року? Офіційного пояснення поки немає. Але російські телеграм-канали пишуть, що про скасування події говорили протягом останніх тижнів, та пов’язують це з постійною загрозою ударів українських далекобійних БПЛА по Москві та всьому регіону.

В одному з російських провоєнних джерел написано: “...для чого випробовувати долю та ганьбитися, проводячи форум під звук сирен та роботу ППО?”.

Нагадаємо, що у червні було оголошено про перенесення на 2026 рік російського авіаційного салону “МАКС”, що мав відбутися влітку 2025 року.

Олександр Демченко Олександр Демченко , консультант Центру ініціатив «Повернись живим»
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