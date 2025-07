Понад €71 млн для української освіти: як довіра партнерів перетворюється на інвестиції в майбутнє

Фото: надане ГО “Навчай для України”

Освіта і наука стали одним із пріоритетів цьогорічної конференції. Масштаб підтримки міжнародних партнерів це засвідчує: нам удалося залучити €71,6 млн фінансових інвестицій. Крім того, було підписано низку угод, які передбачають співпрацю з міжнародними партнерами у напрямах розвитку освіти та науки.

$615 млн на розвиток освіти — у 2024 році ми залучили найбільшу фінансову підтримку сфери освіти в історії України від Світового банку.

До 2024 року українська шкільна освіта понад десятиліття не отримувала фінансування від Світового банку. Повномасштабна війна загострила потребу в підтримці системи загальної середньої освіти — інфраструктурно, змістово та стратегічно.

Весною 2023 року ми почали перемовини зі Світовим банком. Як результат — у 2024 затверджено проєкт LEARN (Lifting Education Access and Resilience in Times of Need), який спрямовано на підвищення доступу та стійкості шкільної освіти. Його бюджет становив $415 млн на 3 роки — це найбільший проєкт підтримки шкільної освіти в історії України, що також увійшов до першої десятки програм Світового банку.

У тому ж 2024 році тривав активний етап реалізації проєкту з удосконалення вищої освіти UIHERP (Ukraine Improving Higher Education for Results Project), який було підписано ще раніше. На його втілення Світовий банк виділив $200 млн.

Успіх цих угод — результат злагодженої роботи міжвідомчої команди, експертів, партнерів та аналітиків. Важливу роль відіграли сильна переговорна позиція, чітка координація дій і ретельна підготовка на кожному етапі.

Що стало рушієм: чому світ вірить у нашу систему освіти

У 2023 році було розроблено і затверджено нову стратегію реформи освіти, а також розпочато роботу з партнерами. Але успішна практика з такими партнерами, як Світовий банк, є ключовим маркером для формування довіри міжнародної спільноти. Це також доказ того, що ми здатні ефективно реалізовувати масштабні реформи під час війни. Уклавши угоду у 2023 році зі Світовим банком, у 2024-му ми досягли 57% запланованих результатів проєкту LEARN. У планах на 2025 рік — досягнення показника у 100% та залучення додаткового фінансування.

Під час конференції в Римі ми отримали чергову підтримку від Світового банку — $30 млн на розвиток дошкільної освіти. Цей напрям — один зі стратегічних пріоритетів Міністерства освіти і науки України. Проте важливо розуміти: міжнародні партнери інвестують лише в ті сфери, де є чітке розуміння та спроможність до ефективної модернізації. Залучити кошти в неефективну систему — неможливо.

Саме тому вперше з часів незалежності України було розпочато масштабну трансформацію дошкілля. Було ухвалено Закон України «Про дошкільну освіту» в новій редакції. Зокрема, завдяки сильній внутрішній експертизі та підтримці міжнародних партнерів розроблені підзаконні акти та Стратегію трансформації дошкільної освіти, що стане основою дорожньої карти для уряду та інвестиційного плану партнерів із розвитку.

Тому кожна нова угода — це не тільки можливість розвитку в майбутньому, а й оцінка того, як ми впоралися в минулому. Цьогорічна підтримка освіти на URC 2025 — це, зокрема, продовження історії про довіру, яку ми почали вибудовувати з 2023 року.

Результати URC 2025: на що саме залучено кошти

Освіта — це ключова ланка збереження людського капіталу в країні. Тому пріоритетом МОН є всі сфери освіти і наука також. Маємо і відповідні результати укладання угод на URC 2025.

Дошкільна освіта

Запустили безпрецедентний міжнародний альянс в межах нової ініціативи «First Steps Forward» для трансформації дошкільної освіти в Україні. Уперше в історії України для розвитку дошкілля ми обʼєднали понад 20 світових партнерів, серед яких — ЮНІСЕФ, Світовий банк, ЮНЕСКО, GPE, OECD, Фінляндія, Бельгія, Литва та інші. Перший внесок у модернізацію дошкільної освіти в межах цієї співпраці — це $30 млн від Світового банку, про що згадував вище.

Школа, інфраструктура та відновлення

Уклали стратегічний Меморандум з урядом Литви, що передбачає €21 млн цільових інвестицій, з яких:

€17 млн — на будівництво сучасної школи-хабу в Житомирі;

€3 млн — на облаштування сонячних енергетичних систем у школах та садочках семи областей задля їхньої автономності в кризових ситуаціях;

€1 млн — на програми надолуження освітніх втрат та STEAM-навчання на Одещині.

Також отримали підтримку від Європейської комісії на друк підручників. У 2025–2026 навчальному році буде інвестовано €5 млн у друк понад 2 млн підручників для українських школярів, що покриє базові потреби закладів освіти в умовах війни.

⁠Упровадження реформи старшої профільної школи

Підписали Меморандум зі Швейцарією на суму 18,5 млн швейцарських франків. Завдяки досвіду успішної й результативної співпраці уряд Швейцарії продовжує підтримку ключових реформ в освіті, зокрема:

розвиток профільної старшої школи;

підтримка уряду в реформуванні системи професійної освіти;

цифровізація та дебюрократизація системи управління освітою,

зміцнення місцевої демократії через освіту;

відновлення освітньої інфраструктури у громадах.

Професійна освіта та цифровізація

Підписали Меморандум про взаєморозуміння з Бельгійським агентством з розвитку Enabel, що охоплює такі напрями спільної роботи:

відновлення освітньої інфраструктури;

упровадження цифрових рішень;

підвищення якості та інклюзивності освіти відповідно до потреб сучасного ринку праці.

Уклали Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством освіти і заслуг Італійської Республіки. Співпраця передбачає обмін досвідом, публікаціями, методологіями та інструментами. У професійній освіті це такі напрями:

прогнозування потреб щодо актуальних професій;

дуальна освіта;

державно-приватне партнерство;

цифрові та екологічні компетентності;

відповідність потребам майбутнього ринку праці.

Вища освіта

Єврокомісія підтвердила, що триває підготовка до асоційованої участі України у програмі Erasmus+. Це дасть змогу українським ЗВО:

отримати повний доступ до всіх конкурсів програми;

значно розширити можливості участі у спільних проєктах;

⁠активізувати академічну мобільність студентів і викладачів;

швидше інтегруватися в єдиний Європейський освітній простір.

Наука та інновації

Підписали Римську декларацію про наміри щодо науки, досліджень та інновацій в Україні, яка офіційно засвідчила створення Коаліції. Її завданнями є:

сприяння у відбудові та модернізації дослідницької інфраструктури;

підтримка українських науковців;

координація міжнародних зусиль на підтримку України;

інтеграція української науки до Європейського дослідницького простору.

Підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством університетів і наукових досліджень Італійської Республіки та Міністерством освіти і науки України про співробітництво у сферах науки, досліджень та вищої освіти. Меморандум передбачає співпрацю за низкою напрямів, зокрема:

розвиток дослідницької інфраструктури;

біотехнології, біомедицина та нейронаука;

нові матеріали, «зелена» енергетика, екологія;

сільське господарство та smart farming;

збереження культурної й архітектурної спадщини.

Укладаючи угоди з партнерами, ми налаштовані на довготривалу співпрацю. Адже розвиток освіти та науки потребує тривалих інвестицій, системної, послідовної роботи. Це підтверджує той факт, що українську освіту нині стабільно підтримують уряди понад 35 країн та більш ніж 80 міжнародних організацій. Готовність світової спільноти системно інвестувати в українську освіту — свідчення високого рівня довіри, результативності нашої роботи та підтвердження того, що ми на правильному шляху.