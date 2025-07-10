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Президент повідомив про створення коаліції відбудови і фонду реконструкції України

Також працюватимуть над створенням чіткого плану відбудови нашої держави.

Президент повідомив про створення коаліції відбудови і фонду реконструкції України
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Фото: Телеграм Володимира Зеленського

10 липня стало відомо про створення ще однієї коаліції на підтримку України – коаліції відбудови.

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Про це повідомив на пресконференції у Римі Володимир Зеленський.

«Сьогодні ми ініціювали нову коаліцію на підтримку України – коаліцію відбудови. Ми домовилися що разом створимо максимально детальний та чіткий план відбудови. Це має бути міжнародно визнаний документ те, як ми разом з партнерами бачимо всі ключові пріоритети відновлення», - розповів глава держави.

Президент сказав, що такий документ може стати «реальною дорожньою картою для інвестицій, для залучення бізнесів, для політичної та іншої підтримки конкретних кроків». 

Також Зеленський повідомив про створення фонду реконструкції. «Це буде саме європейський фонд, що створений за участю Єврокомісії, Європейського інвестиційного банку і чотирьох країн – Італії, Німеччини, Франції та Польщі. Ми розраховуємо на приєднання інших партнерів», - додав глава держави.

  • Євросоюз підписав угоди на суму 2,3 млрд євро для допомоги Україні, що дозволять залучити ще до 10 млрд євро інвестицій, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Конференції з відновлення України в Римі. 
  • Вона оголосила про запуск в роботу Фонду глобальної реконструкції і реновації України. 
  • Цей фонд – пілотний проєкт, уточнив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
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