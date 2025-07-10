Україна та Італія підписали угоду про виділення 1 млн євро на кібербезпеку

Також ідеться про поглиблення співпраці у сфері цифрової трансформації й реалізації довгострокових ініціатив.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та глава МЗС Італії Антоніо Таяні підписали декларацію про наміри щодо кібербезпеки в межах Талліннського механізму.

Про це повідомило МЗС України.

Документ підписали у Римі на полях Конференції з питань відновлення України URC2025.

Декларація передбачає виділення Італією 1 мільйона євро для зміцнення цивільної кіберстійкості України та поглиблення співпраці у сфері цифрової трансформації й реалізації довгострокових ініціатив.