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Україна та Італія підписали угоду про виділення 1 млн євро на кібербезпеку

Також ідеться про поглиблення співпраці у сфері цифрової трансформації й реалізації довгострокових ініціатив.

Україна та Італія підписали угоду про виділення 1 млн євро на кібербезпеку
керівники МЗС України Андрій Сибіга та Італії Антоніо Таяні
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та глава МЗС Італії Антоніо Таяні підписали декларацію про наміри щодо кібербезпеки в межах Талліннського механізму.

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Про це повідомило МЗС України. 

Документ підписали у Римі на полях Конференції з питань відновлення України URC2025.

Декларація передбачає виділення Італією 1 мільйона євро для зміцнення цивільної кіберстійкості України та поглиблення співпраці у сфері цифрової трансформації й реалізації довгострокових ініціатив.

  • Нещодавно стало відомо, що шведське агентство з міжнародного розвитку Sida надає новий пакет допомоги Україні для зміцнення кіберзахисту. Йдеться про понад 590 мільйонів гривень, які виділяють у межах Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, що координує допомогу з кібербезпеки від 11 країн-партнерів.
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