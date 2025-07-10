Україна та Італія підписали угоду про виділення 1 млн євро на кібербезпеку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та глава МЗС Італії Антоніо Таяні підписали декларацію про наміри щодо кібербезпеки в межах Талліннського механізму.
Про це повідомило МЗС України.
Документ підписали у Римі на полях Конференції з питань відновлення України URC2025.
Декларація передбачає виділення Італією 1 мільйона євро для зміцнення цивільної кіберстійкості України та поглиблення співпраці у сфері цифрової трансформації й реалізації довгострокових ініціатив.
- Нещодавно стало відомо, що шведське агентство з міжнародного розвитку Sida надає новий пакет допомоги Україні для зміцнення кіберзахисту. Йдеться про понад 590 мільйонів гривень, які виділяють у межах Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, що координує допомогу з кібербезпеки від 11 країн-партнерів.