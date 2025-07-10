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Сирський вимагає покращити медичну евакуацію з переднього краю

Потребує значного підсилення ланка бойових медиків.

Сирський вимагає покращити медичну евакуацію з переднього краю
Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду, на якій обговорили проблеми військової медицини, зокрема, потребу в покращенні стану польової медицини.

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За словами Сирського, ідеться насамперед про медичну евакуацію з переднього краю. Він пропонує в умовах сучасної війни використовувати для цього зокрема й безпілотні системи.

«Наявний рівень укомплектованості медичних служб дозволяє виконувати завдання за призначенням. Втім, на стабпунктах медиків не вистачає. Ланка молодшого медичного персоналу, а саме – бойових медиків, потребує значного підсилення. Щоб розв’язати цю кадрову проблему, за моїм розпорядженням із травня на підготовку за фахом бойового медика виділяється 2% випускників БЗВП. Але цього недостатньо, тому шукаємо дієві рішення та розглядаємо пропозиції командирів медичних підрозділів та установ щодо вирішення цього питання», - заявив головком.

Сирський додав, що на нараді також проаналізували результати діяльності управління координації військової медицини й підготовки Командування Медичних сил ЗСУ та стан формування медичних батальйонів армійських корпусів.

«Закликав військових медиків до відвертої розмови про існуючі проблеми та потреби. Робота з розвитку спроможностей медичних служб у військах має бути активізована», - додав головнокомандувач.
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