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Через російську атаку постраждали троє мешканців Херсона

Виникли пожежі, рятувальники ліквідували всі займання.

Через російську атаку постраждали троє мешканців Херсона
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

Російські боєприпаси влучили по житловому сектору Херсона. Постраждали троє людей. Їм надають медичну допомогу.

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Про це повідомили у ДСНС. 

Частково зруйновані приватні житлові будинки та господарчі споруди. Виникли пожежі.

Крім того, через ворожі удари виникли пожежі й в дачному кооперативі Херсонського району: горіли двоповерховий будинок, господарчі споруди та суха рослинність.

Попри постійну загрозу нових російських обстрілів, рятувальники ліквідували всі займання.

Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків російської атаки

  • Упродовж доби російські війська вбили на Херсонщині дитину. Ще 14 людей дістали поранення.
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