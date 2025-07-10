Через російську атаку постраждали троє мешканців Херсона

Російські боєприпаси влучили по житловому сектору Херсона. Постраждали троє людей. Їм надають медичну допомогу.

Про це повідомили у ДСНС.

Частково зруйновані приватні житлові будинки та господарчі споруди. Виникли пожежі.

Крім того, через ворожі удари виникли пожежі й в дачному кооперативі Херсонського району: горіли двоповерховий будинок, господарчі споруди та суха рослинність.

Попри постійну загрозу нових російських обстрілів, рятувальники ліквідували всі займання.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків російської атаки