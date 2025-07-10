Головне за ніч та ранок четверга, 10 липня: масована атака на Київ та Київщину, понад 200 боєзіткнень, підтоплення у Львові

Уночі росіяни обстріляли Київ ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами.

Ранком було відомо про двох загиблих - 68-річну мешканку столиці та 22-річну капрала поліції, співробітницю поліції метрополітену. За інформацією поліції, обидві жінки загинули в Подільському районі, де було влучання в гуртожиток.

Кількість постраждалих у столиці, за різними даними, від 13 до 16.

Станом на 8:20 зафіксовані руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Соломʼянському та Шевченківському районах.

Як він повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, у 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура.

Наслідки атаки на Київ ліквідовують близько 400 рятувальників.

Працює біля 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та роботизованої техніки ДСНС.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 201 бойове зіткнення.

Найбільше боїв пройшло на Покровському (61), Лиманському (30) і Новопавлівському (29) напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та два командно-спостережних пункти російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 920 окупантів, 11 ворожих танків, 3 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили 1 030 580 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Львові через потужні дощі триває підтоплення. Є місця, де вода сягає майже 3 метрів.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий, йдеться про нежитлові зони. Річка Зубра продовжує виходити з берегів.

За словами Садового, існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.Тому мешканців просять перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок.

Докладніше – в новині.

За інформацією джерел агенції Reuters, Сполучені Штати відновили передачу Україні деякого озброєння, що була поставлена на паузу минулого тижня на тлі намірів Пентагону "впевнитися у тому, що запаси є достатніми".

Деталі – в новині.

Високопоставлений чиновник у Державному департаменті США повідомив агенції Reuters, що очільник відомства Марко Рубіо під час дебютної поїздки до Азії поспілкується з головою російського МЗС Сергєєм Лавровим.

Друга особиста зустріч урядовців відбудеться на полях саміту країн Південно-Східної Азії ASEAN, який прийматиме столиця Малайзії Куала-Лумпур.

Рубіо розмовляв з Лавровим у лютому у Саудівській Аравії в межах зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо відновлення діалогу з Кремлем та дипломатичного завершення війни в Україні.

Нинішня зустріч, певне, відрізнятиметься за настроєм – днями президент США розкритикував Путіна через "нісенітниці", які той розповідає республіканцеві телефоном.

Президент Польщі Анджей Дуда у заключному інтерв'ю перед завершенням свого десятирічного перебування на чолі держави поскаржився на те, як українці та союзники ставилися до Польщі в контексті допомоги нашій країні.

На думку Дуди, були моменти, коли Варшава "могла б показати, що нас не можна обходити чи ігнорувати", і не зробити це було помилкою. Зокрема аеропорт у Жешуві, через який йде військова допомога Україні, "українці та союзники сприймають так, наче це не наше, а їхнє, те саме з автомагістралями".

"Якщо комусь це не подобається, то ми закриваємо їх, і до побачення. Доставляйте в Україну морем, повітрям, скидайте на парашутах, вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні", - розгнівався президент.

Дуда також поскаржився, що Польщу "не запросили до важливих міжнародних органів, які вирішували питання про надання допомоги через нашу територію". Він назвав це "скандалом" і констатував, що в цьому контексті "немає сенсу говорити з Україною, тільки з нашими союзниками".

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