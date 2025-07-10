Держсекретар США поїхав в Малайзію зустрічатися з Лавровим

Марко Рубіо вперше в ролі голови дипломатії вирушив до Азії.

Високопоставлений чиновник у Державному департаменті США заявив агенції Reuters, що очільник відомства Марко Рубіо під час дебютної поїздки до Азії поспілкується з головою російського МЗС Сергєєм Лавровим.

Друга особиста зустріч урядовців відбудеться на полях саміту країн Південно-Східної Азії ASEAN, який прийматиме столиця Малайзії Куала-Лумпур.

Рубіо розмовляв з Лавровим у лютому у Саудівській Аравії в межах зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо відновлення діалогу з Кремлем та дипломатичного завершення війни в Україні.

Прийдешня зустріч відчутно відрізнятиметься за настроєм - президент США розкритикував диктатора Путіна через "нісенітниці", які той розповідає республіканцеві телефоном.