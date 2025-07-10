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Держсекретар США поїхав в Малайзію зустрічатися з Лавровим

Марко Рубіо вперше в ролі голови дипломатії вирушив до Азії.

Держсекретар США поїхав в Малайзію зустрічатися з Лавровим
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Високопоставлений чиновник у Державному департаменті США заявив агенції Reuters, що очільник відомства Марко Рубіо під час дебютної поїздки до Азії поспілкується з головою російського МЗС Сергєєм Лавровим.

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Друга особиста зустріч урядовців відбудеться на полях саміту країн Південно-Східної Азії ASEAN, який прийматиме столиця Малайзії Куала-Лумпур.

Рубіо розмовляв з Лавровим у лютому у Саудівській Аравії в межах зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо відновлення діалогу з Кремлем та дипломатичного завершення війни в Україні. 

Прийдешня зустріч відчутно відрізнятиметься за настроєм - президент США розкритикував диктатора Путіна через "нісенітниці", які той розповідає республіканцеві телефоном. 
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