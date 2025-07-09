Черногоренко: через Армія+ 40 тисячам бійців погодили зміну місця служби

"Це 60% від усіх, хто подавав рапорт на переведення через застосунок", - повідомила заступниця глави Міноборони.

Уже 40 000 військовим погодили зміну місця служби через Армія+.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«Це 60% від усіх, хто подавав рапорт на переведення через застосунок. Лише до 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго за 3,5 місяці перевелося 37 військовослужбовців. До Армія+ таких переведень майже не було», - зауважила Черногоренко.