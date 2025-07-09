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Черногоренко: через Армія+ 40 тисячам бійців погодили зміну місця служби

"Це 60% від усіх, хто подавав рапорт на переведення через застосунок", - повідомила заступниця глави Міноборони.

Черногоренко: через Армія+ 40 тисячам бійців погодили зміну місця служби
Катерина Черногоренко
Фото: Макс Требухов

Уже 40 000 військовим погодили зміну місця служби через Армія+.

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Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«Це 60% від усіх, хто подавав рапорт на переведення через застосунок. Лише до 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго за 3,5 місяці перевелося 37 військовослужбовців. До Армія+ таких переведень майже не було», - зауважила Черногоренко.

  • Торік у листопаді в ЗСУ запустили експеримент зі спрощеною системою переведень. Електронні рапорти ПОЧАЛИ ТОДІ подавати через застосунок "Армія+" - вони надходили одразу в кадровий центр ЗСУ. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Переведення через Армія+ без рапорту на командира. Як це працюватиме — зібрали все, що наразі відомо".
  • За два місяці роботи функції зміни місця служби в "Армія+" 7 000 військовослужбовців отримали погодження на переведення до обраних самостійно частин. Водночас деякі військові мусили чекати на накази довше через значне навантаження – щодня надхоло до 1 000 рапортів.
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