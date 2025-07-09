У зоні бойових дій на Донеччині досі залишаються 24 тисячі цивільних

На підконтрольній українській владі території Донецької області наразі залишається 268 тисяч цивільних, у зоні активних бойових дій мешкає 24 тисячі осіб.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомили у Донецькій ОВА, пише Укрінформ.

"Тривають евакуаційні заходи, і станом на вчорашній вечір загальна кількість осіб, евакуйованих на підконтрольній українській владі території області, становить більш як 1 млн 235,5 тис. цивільних, з яких 192 600 – це діти і понад 46 700 – це особи з інвалідністю... Станом на вчора на території, підконтрольній українській владі, залишаються 268 тис. осіб цивільного населення", – ідеться у повідомленні.

Через безпекову ситуацію до переліку громад, віднесених до зони активних бойових дій, за тиждень додалася ще Шахівська громада.

Тепер на Донеччині 18 громад віднесених до зони активних бойових дій, загальна кількість осіб, які в них залишаються — 24 тисячі. З них 113 дітей.

За минулий тиждень з регіону евакуйовано близько 1300 осіб, евакуаційні заходи тривають.

"У восьми населених пунктах, які підлягають обов’язковій евакуації дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, та іншими законними представниками, на сьогодні залишаються 100 дітей з 81 сім’ї", — кажуть в ОВА.