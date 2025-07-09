Росіяни атакували енергоінфраструктуру на Сумщині, виникли перебої зі світлом

Проблеми виникли у Сумському та Охтирському районах та обласному центрі.

Унаслідок російської атаки на енергооб'єкт на Сумщині у двох районах та обласному центрі виникли проблеми зі світлом, енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії і просять не розголошують наслідки та не поширювати будь-яку інформацію про влучання, пише "Суспільне".

"Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", — йдеться в повідомленні "Сумиобленерго".

Також в обленерго повідомляють, що перебої з розподілом електроенергії через російську атаку є в м. Суми, Сумському та Охтирськосу районах.

Енергетики заначили, що з метою безпеки не розголошують деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога.