​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 647 цілей росіян

Впродовж доби 8-9 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 647 цілей окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБС.
Серед уражених російських цілей:
- 106 одиниць особового складу, з яких 61 – ліквідовано;
- 19 одиниць автомобільної техніки та 14 мотоциклів;
- 9 артилерійських систем, 8 танків та 2 одиниці бронетехніки.
Крім того, було знищено 55 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 17 точок вильоту операторів БпЛА.
- Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ, серед найбільш дієвих підрозділів СБС – "Птахи Мадяра", "Фенікс", "Ахіллес", "Nemesis", "Степові хижаки", "Рарог".