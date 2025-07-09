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​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 647 цілей росіян

Зокрема було уражено 9 артсистем, 8 танків та 2 одиниці бронетехніки.

​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 647 цілей росіян
Український військовий із дроном
Фото: Міноборони

Впродовж доби 8-9 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 647 цілей окупантів.

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Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 106 одиниць особового складу, з яких 61 – ліквідовано;
  • 19 одиниць автомобільної техніки та 14 мотоциклів;
  • 9 артилерійських систем, 8 танків та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, було знищено 55 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 17 точок вильоту операторів БпЛА.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 8-9 липня 2025 року
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 8-9 липня 2025 року
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