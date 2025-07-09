ОВА: інформація, що у Сумах дітям начебто пропонують збирати дрони за гроші, є фейком

Роспропаганда поширює черговий фейк про начебто залучення українських дітей до військових дій.

У Сумській ОВА назвали фейком поширення російськими ТГ-каналами інформації про начебто пропозиції дітям у Сумах збирати дрони за гроші.

Про це ідеться у заяві ОВА.

"Ворожі Telegram-канали поширюють фото нібито оголошення, розміщеного в місті Суми, в якому дітям пропонують літній підробіток — збирати дрони за гроші. Насправді це низькосортний фейк російських пропагандистів. Жодних подібних оголошень у Сумах не існує", — ідеться у повідомленні.

Ба більше, номер телефону, вказаний в оголошенні, — недійсний.

"Мета таких фейків — створити образ України як держави, що залучає дітей до військових дій. Це частина пропагандистської кампанії, спрямованої на дискредитацію ЗСУ та виправдання ударів по цивільній інфраструктурі", — додають в ОВА.