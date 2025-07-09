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Росіяни атакували громаду на Харківщині, є постраждалий

Через обстріли загорілися житлові будинки.

Росіяни атакували громаду на Харківщині, є постраждалий

Російська армія завдала ракетного удару по Печенізькій громаді на Харківщині. Через обстріли виникли пожежі. 

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Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Війська рф обстріляли територію Печенізької громади. Попередньо, ворог вдарив ракетою. Відомо про загоряння двох будинків", — ідеться у повідомленні. 

Відомо, що унаслідок ракетного удару постраждав 61-річний чоловік. Йому надали меддопомогу.
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