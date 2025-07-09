Росіяни атакували громаду на Харківщині, є постраждалий

Через обстріли загорілися житлові будинки.

Російська армія завдала ракетного удару по Печенізькій громаді на Харківщині. Через обстріли виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Війська рф обстріляли територію Печенізької громади. Попередньо, ворог вдарив ракетою. Відомо про загоряння двох будинків", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що унаслідок ракетного удару постраждав 61-річний чоловік. Йому надали меддопомогу.