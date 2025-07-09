Ткаченко: з Кличком співпрацюємо лише в межах Ради оборони Києва, але хотілось би більше

Голова Київської міської адміністрації Тимур Ткаченко співпрацює з головою КМДА, міським головою Віталієм Кличком у межах Ради оборони міста Києва.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Комунікація (з Кличком, - ред.) існує – ми співпрацюємо в межах Ради оборони міста Києва, координуємо спільні дії. Втім, я хотів би, щоб ця взаємодія була більш предметною й ефективною", - зазначив Ткаченко.

Він також нагадав, що працює робоча група "Прозорість і підзвітність", яка аналізує бюджетні процеси, процедури закупівель, вивчає можливі факти зловживань.

"Я неодноразово особисто запрошував міського голову взяти участь у засіданнях цієї групи, але він систематично делегує своїх заступників. Це ускладнює роботу, адже мені принципово важливо почути саме його бачення – як керівника міста, обраного громадою. Особливо – з огляду на ті виклики, які стосуються фінансової прозорості та доброчесності в управлінні столицею", - пояснив голова КМВА.

Водночас, Ткаченко наголосив, що Київ залишається єдиним містом, де модель військової адміністрації не реалізовано повністю.

"З 24 лютого кожна обласна державна адміністрація й Київська міська державна адміністрація набули статусу військових адміністрацій згідно з правовим режимом воєнного стану. Відповідно, очільники цих адміністрацій стали начальниками військових адміністрацій з повним функціоналом... з усіма передбаченими завданнями, повноваженнями, обов’язками тощо. Проте Київ залишається єдиним, де ця модель досі не реалізована повністю. Міська влада досі сприймає КМДА як виконавчий орган Київради, а отже – як структуру місцевого самоврядування. Це помилкове уявлення. Практика свідчить про зворотне: всі розпорядження, які раніше підписував мер як голова КМДА, нині підписую я – як начальник військової адміністрації", - розповів голова КМВА.

Водночас він наголосив, що щодо бюджету - він не підписує жодного рішення - всі кошти громади розподіляються виключно через міську раду.

"Це створює серйозні труднощі – особливо коли йдеться про оперативне фінансування безпекових заходів. Ми часто маємо нагальні потреби, але немає механізму швидко направити туди ресурси", - додав Ткаченко.

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Києві, крім цивільної адміністрації КМДА, очолюваної Кличком, створили ще міську військову адміністрації (КМВА). Спершу її очолював Микола Жирнов, а потім – Сергій Попко. Обидва очільники мали звання генералів. 31 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Попка і призначив замість нього Тимура Ткаченка. Ткаченко з вересня був заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, а до того, з 2023 – заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. З 2021 року - очолював департамент благоустрою КМДА.

Конфлікт КМДА і КМВА