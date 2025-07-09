«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
ГоловнаСуспільствоЖиття

Ткаченко: з Кличком співпрацюємо лише в межах Ради оборони Києва, але хотілось би більше

Голова КМВА розповів про стосунки із КМДА.

Ткаченко: з Кличком співпрацюємо лише в межах Ради оборони Києва, але хотілось би більше
Начальник КМВА Тимур Ткаченко
Фото: kyivcity.gov.ua

Голова Київської міської адміністрації Тимур Ткаченко співпрацює з головою КМДА, міським головою Віталієм Кличком у межах Ради оборони міста Києва.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу

"Комунікація (з Кличком, - ред.) існує – ми співпрацюємо в межах Ради оборони міста Києва, координуємо спільні дії. Втім, я хотів би, щоб ця взаємодія була більш предметною й ефективною", - зазначив Ткаченко. 

Він також нагадав, що працює робоча група "Прозорість і підзвітність", яка аналізує бюджетні процеси, процедури закупівель, вивчає можливі факти зловживань. 

"Я неодноразово особисто запрошував міського голову взяти участь у засіданнях цієї групи, але він систематично делегує своїх заступників. Це ускладнює роботу, адже мені принципово важливо почути саме його бачення – як керівника міста, обраного громадою. Особливо – з огляду на ті виклики, які стосуються фінансової прозорості та доброчесності в управлінні столицею", - пояснив голова КМВА.

Водночас, Ткаченко наголосив, що Київ залишається єдиним містом, де модель військової адміністрації не реалізовано повністю. 

"З 24 лютого кожна обласна державна адміністрація й Київська міська державна адміністрація набули статусу військових адміністрацій згідно з правовим режимом воєнного стану. Відповідно, очільники цих адміністрацій стали начальниками військових адміністрацій з повним функціоналом... з усіма передбаченими завданнями, повноваженнями, обов’язками тощо. Проте Київ залишається єдиним, де ця модель досі не реалізована повністю. Міська влада досі сприймає КМДА як виконавчий орган Київради, а отже – як структуру місцевого самоврядування. Це помилкове уявлення. Практика свідчить про зворотне: всі розпорядження, які раніше підписував мер як голова КМДА, нині підписую я – як начальник військової адміністрації", - розповів голова КМВА.

Водночас він наголосив, що щодо бюджету - він не підписує жодного рішення - всі кошти громади розподіляються виключно через міську раду. 

"Це створює серйозні труднощі – особливо коли йдеться про оперативне фінансування безпекових заходів. Ми часто маємо нагальні потреби, але немає механізму швидко направити туди ресурси", - додав Ткаченко.

  • Як відомо, після початку повномасштабної війни в Києві, крім цивільної адміністрації КМДА, очолюваної Кличком, створили ще міську військову адміністрації (КМВА). Спершу її очолював Микола Жирнов, а потім – Сергій Попко. Обидва очільники мали звання генералів. 31 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив  Попка і призначив замість нього Тимура Ткаченка. Ткаченко з вересня був заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, а до того, з 2023 – заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. З 2021 року - очолював департамент благоустрою КМДА. 

Конфлікт КМДА і КМВА

  • 29 січня мер міста і голова КМДА Віталій Кличко звинуватив начальника КМВА Тимура Ткаченка в спробі узурпації міської влади та затягуванні підписання рішень. Він сказав, що "КМВА не розглядає важливі документи", зокрема, щодо відновлення будинків, компенсації власникам пошкоджених осель і відновлення інфраструктури.
  • У відповідь на це Ткаченко теж записав відеозвернення – на тлі пошкодженого російським ударом в 2022 історичного будинку на Жилянській. Ткаченко сказав, що за весь цей час місто так і не вирішило, що робити з цією будівлею, і додав, що такий будинок не один. Голова КМВА запевнив, що його адміністрація зробить для киян те, що не зробила КМДА. 
  • 30 січня КМДА оприлюднила список претензій до КМВА. Зокрема, затягування усних і письмових рішень. 
  • На початку лютого КМДА також опублікувала список проєктів розпоряджень, які не розглянула КМВА. Серед них – продовження ліцензій для закладів освіти. 
  • У березні в МДА заявили, що близько 150 розпоряджень залишаються непідписаними, і їх кількість збільшується. 
  • Нещодавно КМДА знову звинуватила КМВА в затягуванні підписання важливих розпоряджень. 
  • Крім того, 1 липня Ткаченко доручив Раді оборони Києва вирішити питання облаштування модульних укриттів у столиці. Раніше він говорив, що в Києві можуть встановити нові типи укриття за ініціативою голови КМВА, але потрібно погодження Ради оборони міста. Також кошти на побудову мають виділити депутати, або за це може сплатити бізнес.

    2 липня директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук сказав, що здивований "свіжою ідеєю" керівника КМВА стосовно розміщення мобільних укриттів. Він заявив, що питання хоч і актуальне, але "не має юридичного врегулювання". Раніше схожу аргументацію наводив міський голова Кличко. Він говорив, що для встановлення укриттів на зупинках "нема ДБНів". Більше на цю тему – в матеріалі LB.ua “Де наші укриття?! Чи безпечні мамади, від чого рятує паркінг і що для Києва може зробити мер просто зараз”.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies