Ткаченко: з Кличком співпрацюємо лише в межах Ради оборони Києва, але хотілось би більше

Голова Київської міської адміністрації Тимур Ткаченко співпрацює з головою КМДА, міським головою Віталієм Кличком у межах Ради оборони міста Києва.
Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.
"Комунікація (з Кличком, - ред.) існує – ми співпрацюємо в межах Ради оборони міста Києва, координуємо спільні дії. Втім, я хотів би, щоб ця взаємодія була більш предметною й ефективною", - зазначив Ткаченко.
Він також нагадав, що працює робоча група "Прозорість і підзвітність", яка аналізує бюджетні процеси, процедури закупівель, вивчає можливі факти зловживань.
"Я неодноразово особисто запрошував міського голову взяти участь у засіданнях цієї групи, але він систематично делегує своїх заступників. Це ускладнює роботу, адже мені принципово важливо почути саме його бачення – як керівника міста, обраного громадою. Особливо – з огляду на ті виклики, які стосуються фінансової прозорості та доброчесності в управлінні столицею", - пояснив голова КМВА.
Водночас, Ткаченко наголосив, що Київ залишається єдиним містом, де модель військової адміністрації не реалізовано повністю.
"З 24 лютого кожна обласна державна адміністрація й Київська міська державна адміністрація набули статусу військових адміністрацій згідно з правовим режимом воєнного стану. Відповідно, очільники цих адміністрацій стали начальниками військових адміністрацій з повним функціоналом... з усіма передбаченими завданнями, повноваженнями, обов’язками тощо. Проте Київ залишається єдиним, де ця модель досі не реалізована повністю. Міська влада досі сприймає КМДА як виконавчий орган Київради, а отже – як структуру місцевого самоврядування. Це помилкове уявлення. Практика свідчить про зворотне: всі розпорядження, які раніше підписував мер як голова КМДА, нині підписую я – як начальник військової адміністрації", - розповів голова КМВА.
Водночас він наголосив, що щодо бюджету - він не підписує жодного рішення - всі кошти громади розподіляються виключно через міську раду.
"Це створює серйозні труднощі – особливо коли йдеться про оперативне фінансування безпекових заходів. Ми часто маємо нагальні потреби, але немає механізму швидко направити туди ресурси", - додав Ткаченко.
- Як відомо, після початку повномасштабної війни в Києві, крім цивільної адміністрації КМДА, очолюваної Кличком, створили ще міську військову адміністрації (КМВА). Спершу її очолював Микола Жирнов, а потім – Сергій Попко. Обидва очільники мали звання генералів. 31 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Попка і призначив замість нього Тимура Ткаченка. Ткаченко з вересня був заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, а до того, з 2023 – заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. З 2021 року - очолював департамент благоустрою КМДА.
Конфлікт КМДА і КМВА
- 29 січня мер міста і голова КМДА Віталій Кличко звинуватив начальника КМВА Тимура Ткаченка в спробі узурпації міської влади та затягуванні підписання рішень. Він сказав, що "КМВА не розглядає важливі документи", зокрема, щодо відновлення будинків, компенсації власникам пошкоджених осель і відновлення інфраструктури.
- У відповідь на це Ткаченко теж записав відеозвернення – на тлі пошкодженого російським ударом в 2022 історичного будинку на Жилянській. Ткаченко сказав, що за весь цей час місто так і не вирішило, що робити з цією будівлею, і додав, що такий будинок не один. Голова КМВА запевнив, що його адміністрація зробить для киян те, що не зробила КМДА.
- 30 січня КМДА оприлюднила список претензій до КМВА. Зокрема, затягування усних і письмових рішень.
- На початку лютого КМДА також опублікувала список проєктів розпоряджень, які не розглянула КМВА. Серед них – продовження ліцензій для закладів освіти.
- У березні в МДА заявили, що близько 150 розпоряджень залишаються непідписаними, і їх кількість збільшується.
- Нещодавно КМДА знову звинуватила КМВА в затягуванні підписання важливих розпоряджень.
- Крім того, 1 липня Ткаченко доручив Раді оборони Києва вирішити питання облаштування модульних укриттів у столиці. Раніше він говорив, що в Києві можуть встановити нові типи укриття за ініціативою голови КМВА, але потрібно погодження Ради оборони міста. Також кошти на побудову мають виділити депутати, або за це може сплатити бізнес.
2 липня директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук сказав, що здивований "свіжою ідеєю" керівника КМВА стосовно розміщення мобільних укриттів. Він заявив, що питання хоч і актуальне, але "не має юридичного врегулювання". Раніше схожу аргументацію наводив міський голова Кличко. Він говорив, що для встановлення укриттів на зупинках "нема ДБНів". Більше на цю тему – в матеріалі LB.ua “Де наші укриття?! Чи безпечні мамади, від чого рятує паркінг і що для Києва може зробити мер просто зараз”.