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Зеленський призначив нового голову Київської міської військової адміністрації

Попереднього очільника, Сергія Попка, звільнили. 

Зеленський призначив нового голову Київської міської військової адміністрації
Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції на саміті ЄС у Брюсселі,, 19 грудня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський 31 грудня звільнив голову Київської міської військової адміністрації Сергія Попка і призначив замість нього нового очільника – Тимура Ткаченка.

Про це йдеться у двох указах, опублікованих на сайті президента. Кадрова заміна не була анонсована. 

"Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» призначити ТКАЧЕНКА Тимура Фіруддіновича начальником Київської міської військової адміністрації", – йдеться в указі. 

Тимур Ткаченко з вересня був заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, а до того, з 2023 – заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. 

Тимур Ткаченко
Фото: Вікіпедія
Тимур Ткаченко

З 2021 року Ткаченко очолював департамент благоустрою КМДА. 

Рух Чесно вказував на бізнес-зв'язок Олексія Кулеби та Ткаченка: він мав мав частку у фірмах ТОВ “Аспер естейт”, бенефіціаром якої був Кулеба.

Пов'язаний Ткаченко був і з партією Віталія Кличка, який очолює КМДА, а також із тодішнім "Блоком Петра Порошенка".

  • Як відомо, після початку повномасштабної війни в Києві, крім цивільної адміністрації КМДА, очолюваної Кличком, створили ще міську військову адміністрації (КМВА). Спершу її очолював Микола Жирнов, а потім – Сергій Попко. Обидва очільники мали звання генералів. 
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