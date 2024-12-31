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У Крижополі стався вибух у кабінеті керівника підприємства. Загинули три людини

Він пролунав після того, як туди зайшов колишній працівник. 

У Крижополі стався вибух у кабінеті керівника підприємства. Загинули три людини
Фото: Нацполіція

У Крижополі Вінницької області близько 12 години в кабінеті керівника одного з підприємств стався вибух. За попередніми даними, він пролунав після того як до приміщення зайшов колишній працівник цього підприємства. 

Обидва чоловіки загинули на місці події, ще один потерпілий помер під час надання меддопомоги. Про це повідомили в обласній поліції

"На місці події працює слідчо–оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки та криміналісти. Обставини встановлюються", – йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці не повідомили, про яке саме підприємство йдеться. 

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