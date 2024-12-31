Телеканал "1+1" вибачився за жарт про Ірину Фаріон у повторі новорічного "Вечірнього кварталу"

Телеканал "1+1 Україна", на якому виходять випуски різних проєктів "Кварталу 95", показав торішній випуск новорічного "Вечірнього кварталу" з жартом про мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон, яку вбили у липні.

На це спочатку звернула увагу її дочка Софія Семчишин. У своєму Instagram вона написала:"Квартал 95!!! Ви просто тварини! Ви не заслуговуєте ні поваги, ні людського ставлення! Ірину Дмитрівну Фаріон вбили за українську мову, за українську позицію! Знущання над загиблими українцями вам не пробачать!".

Телеканал пояснив, що це була минулорічна передача, приніс вибачення та пообіцяв провести перевірку архівних випусків.

"Ми приносимо свої вибачення усім, кого зачепив та образив недоречний жарт про Ірину Фаріон. Випуск, який вийшов в ефір 29 грудня, є одним із старих випусків. На жаль, було допущено помилку, і жарт, який не мав з'явитися в ефірі, залишився у програмі. Жартувати про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприпустимо за будь-яких обставин, навіть якщо йдеться про старий випуск. Будуть проведені ретельні перевірки архівних матеріалів, а також вжито заходів щодо попередження подібних ситуацій", - йдеться в заяві телеканалу.