Телеканал "1+1" вибачився за жарт про Ірину Фаріон у повторі новорічного "Вечірнього кварталу"

Телеканал "1+1 Україна", на якому виходять випуски різних проєктів "Кварталу 95", показав торішній випуск новорічного "Вечірнього кварталу" з жартом про мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон, яку вбили у липні.
На це спочатку звернула увагу її дочка Софія Семчишин. У своєму Instagram вона написала:"Квартал 95!!! Ви просто тварини! Ви не заслуговуєте ні поваги, ні людського ставлення! Ірину Дмитрівну Фаріон вбили за українську мову, за українську позицію! Знущання над загиблими українцями вам не пробачать!".
Телеканал пояснив, що це була минулорічна передача, приніс вибачення та пообіцяв провести перевірку архівних випусків.
"Ми приносимо свої вибачення усім, кого зачепив та образив недоречний жарт про Ірину Фаріон. Випуск, який вийшов в ефір 29 грудня, є одним із старих випусків. На жаль, було допущено помилку, і жарт, який не мав з'явитися в ефірі, залишився у програмі. Жартувати про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприпустимо за будь-яких обставин, навіть якщо йдеться про старий випуск. Будуть проведені ретельні перевірки архівних матеріалів, а також вжито заходів щодо попередження подібних ситуацій", - йдеться в заяві телеканалу.
За рік президентства Зеленського більш як 30 "кварталівців" і їхніх знайомих отримали державні посади
- Минулого року в новорічному випуску "кварталівці" показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, постійно перекручуючи зміст слів. Представляючись, вона повідомила співрозмовникові, що зі Скадовська. У її виконанні фраза пролунала як "сіСькадовська". На цей скетч відреагував міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Він закликав режисерів вибачитися перед жителями міста, яке нині перебуває під російською окупацією.На телеканал подали скаргу до Комісії з журналістської етики. А культурний кластер "Краків" розірвав угоду з театральною студією імпровізації "Чорний квадрат" через виставу за участю акторки Ірини Гатун, яка зіграла жительку Скадовська. Після цього "1+1 media" заявила, що скандальний номер про Скадовськ виріжуть із програми "Новорічний вечірній квартал".
- У вересня 2019 року в селі Гореничі під Києвом згорів будинок ексголови Національного банку Валерії Гонтаревої. "Квартал" на це відреагував концертним номером, в якому Євген Кошовий з хором імені Верьовки заспівав пісню "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала". Номер спричинив великий резонанс у соцмережах і ЗМІ. Після цього "Квартал" заявив, що "має повне право на гумор і сатиру" і робитиме своє, а також покепкував з міністра культури Володимира Бородянського і міністра економіки Тимофія Милованова, які розкритикували номер. Повідомлялося, що номер увійде в новорічний випуск. У грудні "Квартал 95" нібито перепросив за Гонтареву, а насправді - знову підняв її на сміх, а згодом - виклав повну версію "вибачення" в YouTube.