Фігуранту у справі Фаріон змінено кваліфікацію злочину та скеровано матеріали до суду

В’ячеславу Зінченку інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю.

Фігуранту у справі про вбивство громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку змінено кваліфікацію злочину, а прокурори Львівської обласної прокуратури скеровували матеріали до суду, повідомили в Офісі генпрокурора та у Національній поліції.

На підставі зібраних доказів дії обвинуваченого перекваліфіковано. Йому інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що 19 липня 2024 року у Львові обвинувачений з відстані близько двох метрів вистрелив у потерпілу з пістолета і втік з місця події. Жінка померла того ж дня від проникаючого вогнепального поранення у голову у лікарні.

Докази підтверджують, що вбивство було скоєно через виконання потерпілою громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості.

“Обвинувачений виявив переконання в “національній дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою”. Ірина Фаріон, яка була відома своєю позицією щодо захисту української мови та культури, своїми діями нібито розколювала народну єдність. На підставі чого у фігуранта виник умисел на її вбивство”, ‒ йдеться у пресрелізі.

18-річний затриманий у 2022 році в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без можливості застави, який продовжено до 12 січня 2025 року.

Досудове розслідування проводили слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Управління карного розшуку, Управління протидії кіберзлочинам та Служби безпеки України.