Правопорушник використовував спеціальне обмундирування зі знаками розрізнення Національної поліції та СБУ та підроблені посвідчення для доставки своїх «клієнтів» до прикордоння.

Затримали організатора переправлення чоловіків за кордон, який за таку "послугу" брав по 10 тисяч доларів. Під час обшуків у затриманого виявили арсенал зброї та спецформу Нацполіції і СБУ.

Як розповіли у ДПСУ, на початку грудня затримали трьох чоловіків, які намагалися потрапити із України до Румунії на ділянці відділу «Порубне».

Під час спілкування з затриманими охоронці кордону дізналися, що за нелегальні путівки до сусідньої країни кожен з них заплатив головному організатору протиправної схеми 10 тисяч євро. Самого організатора тоді затримати не вдалося. Однак прикордонники продовжили заходи зі встановлення його місця знаходження і врешті досягли результату.

У рамках відкритого кримінального провадження прикордонники спільно з правоохоронцями та військовою контррозвідкою СБУ провели санкціонований обшук за місцем проживання головного фігуранта справи.

В результаті обшуку правоохоронці виявили та вилучили 2 карабіни з магазинами, 570 набоїв до них, 2 пістолети з магазинами та близько 300 набоїв до них. Також вилучено 4 гранати РГД-5, 1 гранату Ф-1, димову гранату, 7 запалів до гранат та 7 ініціаторів підриву, 6 ліній для дистанційного електричного підриву вибухових пристроїв, радіостанцію, 2 БПЛА, пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження та гроші.

Фото: ДПСУ Вилучені докази підчас обшуків

Крім цього, правопорушник мав спеціальне обмундирування зі знаками розрізнення Національної поліції та СБУ та підроблені посвідчення, які використовував для доставки своїх «клієнтів» до прикордоння.

На додачу правоохоронці вилучили 2 автомобілі, які також використовувалися в протиправних схемах.

Фото: ДПСУ Вилучені докази під час обшуків

Головного фігуранта справи затримали. Йому оголосили підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. До ЄРДР внесені відомості за частиною 1 статті 263 ККУ. Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,2 мільйона гривень.