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Посадовцю КМДА повідомили про підозру через відчуження переходу від Центрального залізничного вокзалу

Унаслідок цього громаді міста завдано збитків на 63 млн грн.

Посадовцю КМДА повідомили про підозру через відчуження переходу від Центрального залізничного вокзалу
Посадовцю КМДА повідомили про підозру
Фото: Нацполіція

Посадовцю КМДА повідомили про підозру через те, що унаслідок його недбалості були незаконно відчужені будівлі критої пішохідної галереї – надземний перехід від Центрального залізничного вокзалу міста Києва до шляхів швидкісного трамвая, а громаді міста завдані збитки розміром 63 мілн гривень.

Як повідомили у Нацполіції, тепер підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.  

Керівник одного з департаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на виконання рішення суду підписав з приватною структурою договір купівлі-продажу нерухомо майна відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)». 

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Правоохоронці встановили, що комерційна структура виконала роботи на суму, що становить менше ніж 25% від загальної вартості об’єкта. Також цифри в актах виконаних підрядником робіт щодо їх об’ємів та вартості не відповідали реальним. Однак товариство звернулося до суду для реалізації свого права на приватизацію і їх позов суд задовольнив. Надалі під виглядом виконання рішення суду щодо укладання угоди вартість будівлі критої пішохідної галереї штучно занизили, а сам перехід незаконно відчужили з комунальної власності у приватну.  

"Відтак керівник одного з департаментів КМДА не вжив жодних заходів щодо контролю й перевірки наявності здійснення невід’ємних покращень комунального майна та подачі апеляційної скарги на рішення суду, підписав наказ щодо проведення приватизації та договір купівлі-продажу. Унаслідок таких дій громаді міста було завдано збитків на 63 млн грн", – зазначили у Нацполіції. 

Посадовцю КМДА повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Підозрюваному вручене клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Продовжуються заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до оборудки з відчуження комунального майна.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

  • Нещодавно у Києві прокуратура через суд скасувала реєстрацію права власності на вигаданий будинок, завдяки якому його власники планували заволодіти землею.
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