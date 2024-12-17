У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства

У Раді підтримали за основу законопроєкт №11469 щодо множинного громадянства.
Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко і Ярослав Железняк.
Як повідомив Железняк, підтримали законопроєкт за основу 247 народних обранців.
До другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.
Також доручили окремим голосуванням (150 голосів) запитати думку Конституційного суду щодо закону.
Документ передбачає:
- запровадження множинного громадянства та спрощення набуття громадянства України для громадян країн зі спеціального переліку (який встановлюється законом);
- припинення громадянства України для осіб, які добровільно набули громадянство держави-агресора чи інших країн поза переліком;
- спрощений процес для іноземців, які воювали за Україну.
Законопроєкт про множинне громадянство:
- 7 серпня серпня президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який передбачає визнання Україною множинного громадянства.
- У січні він пообіцяв, що внесе цей документ на розгляд Верховної Ради повторно.
- Ще у 2021 році президент під час звернення до депутатів сказав, що вносить законопроєкт про множинне громадянство, і що українців у світі – 65 млн.
- У 2023 році ідею множинного громадянства підтримав тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.