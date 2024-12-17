У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства

До другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.

Як повідомив Железняк, підтримали законопроєкт за основу 247 народних обранців.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко і Ярослав Железняк.

У Раді підтримали за основу законопроєкт №11469 щодо множинного громадянства.

Він передбачає зокрема спрощений процес для іноземців, які воювали за Україну.

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