На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
“Бавовна” на Донеччині: дрони СБУ знищили склад з тисячами боєприпасів, протитанковими ракетами і мільйонами патронів
“Бавовна” на Донеччині: дрони СБУ знищили склад з тисячами боєприпасів, протитанковими ракетами і мільйонами патронів
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Диверсійний вимір війни
Диверсійний вимір війни
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Плетенчук про катастрофу танкерів РФ у Керченській протоці: росіяни порушили все, що могли
Плетенчук про катастрофу танкерів РФ у Керченській протоці: росіяни порушили все, що могли
Представник проєкту «Хочу к своим»: «Більшість колаборантів так і не отримали обіцяних грошей»
Представник проєкту «Хочу к своим»: «Більшість колаборантів так і не отримали обіцяних грошей»
ГоловнаПраво

У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства

Він передбачає зокрема спрощений процес для іноземців, які воювали за Україну. 

У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
Фото: rada.gov.ua

У Раді підтримали за основу законопроєкт №11469 щодо множинного громадянства.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко і Ярослав Железняк. 

Як повідомив Железняк, підтримали законопроєкт за основу 247 народних обранців. 

До другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців. 

Також доручили окремим голосуванням (150 голосів) запитати думку Конституційного суду щодо закону.

Документ передбачає:  

  • запровадження множинного громадянства та спрощення набуття громадянства України для громадян країн зі спеціального переліку (який встановлюється законом);  
  • припинення громадянства України для осіб, які добровільно набули громадянство держави-агресора чи інших країн поза переліком;  
  • спрощений процес для іноземців, які воювали за Україну.  

Законопроєкт про множинне громадянство:

  • 7 серпня серпня президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який передбачає визнання Україною множинного громадянства.
  • У січні він пообіцяв, що внесе цей документ на розгляд Верховної Ради повторно. 
  • Ще у 2021 році президент під час звернення до депутатів сказав, що вносить законопроєкт про множинне громадянство, і що українців у світі – 65 млн. 
  • У 2023 році ідею множинного громадянства підтримав тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies