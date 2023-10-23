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Кулеба висловився за запровадження множинного громадянства

"Ми маємо відкрити можливість для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його".

Кулеба висловився за запровадження множинного громадянства
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що одним із елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство.

Про це він заявив під час виступу на12-му Світовому Конгресі Українців, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мільйони українців виїхали за кордон, рятуючись від війни. Ми всіляко заохочуватимемо їх повернення додому. Але також розуміємо, що багато хто з них залишиться за кордоном. У цих умовах необхідно зберегти їхній зв'язок із Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним із елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що в Україні давно точиться непроста дискусія на цю тему, наголосивши, що він твердо переконаний у необхідності запровадження множинного громадянства.

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"Маємо керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та світі. Ми маємо відкрити можливість для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його. Маємо прийняти і доконаний факт, що зі вступом України до Євросоюзу паспорти України матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських держав", - наголосив Кулеба.

Також він додав, що ця політика має втілюватися розумно, поступово, починаючи з "дружніх країн-союзниць".

"І, звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором або недружніми країнами має бути заборонене", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, в лютому президент Володимир Зеленський підписав документи щодо осіб, у яких виявили наявність російського громадянства.

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