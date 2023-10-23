Кулеба висловився за запровадження множинного громадянства

"Ми маємо відкрити можливість для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що одним із елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство.

Про це він заявив під час виступу на12-му Світовому Конгресі Українців, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мільйони українців виїхали за кордон, рятуючись від війни. Ми всіляко заохочуватимемо їх повернення додому. Але також розуміємо, що багато хто з них залишиться за кордоном. У цих умовах необхідно зберегти їхній зв'язок із Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним із елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що в Україні давно точиться непроста дискусія на цю тему, наголосивши, що він твердо переконаний у необхідності запровадження множинного громадянства.

"Маємо керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та світі. Ми маємо відкрити можливість для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його. Маємо прийняти і доконаний факт, що зі вступом України до Євросоюзу паспорти України матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських держав", - наголосив Кулеба.

Також він додав, що ця політика має втілюватися розумно, поступово, починаючи з "дружніх країн-союзниць".

"І, звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором або недружніми країнами має бути заборонене", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, в лютому президент Володимир Зеленський підписав документи щодо осіб, у яких виявили наявність російського громадянства.