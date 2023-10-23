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​Українські моряки беруть участь у навчаннях "Joint Warrior-23-II" у Великій Британії

"Метою є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій".

​Українські моряки беруть участь у навчаннях "Joint Warrior-23-II" у Великій Британії
Фото: ЗСУ

Українські військові моряки беруть участь у багатонаціональних навчаннях Joint Warrior-23-II, які проводяться в межах територіальних вод Великої Британії.

Про це повідомляється на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України.

"Для українських військових моряків цей тиждень розпочався з участі у багатонаціональних навчаннях “Joint Warrior -23-ІІ”, які проводяться в межах територіальних вод Великої Британії. Від ВМС ЗС України до практичних дій в морі залучаються протимінні кораблі “Черкаси” та “Чернігів”", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що участь у багатонаціональному навчанні кораблів “Черкаси” і “Чернігів” та штабу тактичної групи протимінних дій ВМС ЗСУ відбувається в рамках комплексної підготовки зазначених підрозділів, під керівництвом менторів Королівських ВМС Великої Британії. До складу учасників увійшли Королівські ВМС та Королівські повітряні сили разом з сухопутними військами Великої Британії. Також, окрім України, у навчаннях беруть участь кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, ФРН, та Данії.

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"Основна мета підготовки полягає у досягнені особовим складом екіпажів та штаба тактичної групи протимінних дій відповідного рівня готовності до виконання завдань за призначенням, а також взаємосумісності з протимінними підрозділами країн-партнерів. Окрім того відпрацьовуються питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Метою є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, очікується, що цього тижня українські пілоти почнуть навчання на F-16 в США.

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