Вибори президента у Венесуелі: Мачадо заявила про перемогу на праймеріз від опозиції

У Венесуелі Марія Коріна Мачадо заявила про перемогу на виборах кандидата у президенти від опозиції. Про це пише Reuters.

Мачадо отримала 93% голосів, підраховано було результати зі 26% виборчих скриньок, повідомив оргкомітет праймеріз. Підрахунок голосів продовжиться сьогодні.

Вона може позмагатися за посаду з теперішнім лідером країни Ніколасом Мадуро на виборах наступного року. Мачадо пообіцяла приватизувати державну нафтову компанію PDVSA у разі обрання президентом.

Найближчий суперник Мачадо, колишній депутат Карлос Проспері, отримав 4,75% голосів. Згідно з опитуваннями, 56-річна Мачадо випереджала своїх суперників приблизно на 40 балів.

Водночас її можливість балотуватися на загальних виборах залишається під питанням, оскільки політику досі заборонено обіймати державні посади через підтримку санкцій проти уряду Мадуро.

Нагадаємо, минулого тижня опозиція та уряд Венесуели підписали виборчу угоду, яка дозволяє кожній стороні обирати свого кандидата відповідно до внутрішніх правил, але не скасовує дискваліфікацію.

Після цього США заявили про послаблення санкцій щодо нафтового, газового та золотого секторів країни. Інші обмеження, введені через придушення протестів і знищення демократії, залишаються в силі. Вашингон також закликав дати можливість балотуватися на пост президента усім кандидатам.