Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
Під Києвом у Фастівському районі пролунав вибух
Під Києвом у Фастівському районі пролунав вибух
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
ГоловнаСвіт

У Чехії 24 жовтня відбудеться другий Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи​

Головуватимуть на заході Руслан Стефанчук та Спікерка Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова.

У Чехії 24 жовтня відбудеться другий Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи​
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

У другому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться 24 жовтня у Чеській Республіці, візьмуть участь майже 70 парламентських делегацій з усього світу.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

"24 жовтня Чеська Республіка прийматиме Другий Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи, участь у якому візьмуть майже 70 парламентських делегацій з усього світу. Головуватимуть на Саміті Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Спікерка Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова", - йдеться в повідомленні.

У межах візиту передбачено низку двосторонніх зустрічей Стефанчука, з президентом Чехії Петром Павелом, спікеркою Палати депутатів Парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою, президентом Сенату Парламенту Чехії Мілошем Вистрчілом і керівниками парламентів країн-партнерів.

Нагадаємо, що цього року вже вдруге відбудеться Саміт Кримської платформи на рівні спікерів парламентів.

Раніше в серпні відбувся третій саміт Кримської платформи. Високі представники 63 країн узяли участь у заході, серед яких не лише держави Заходу, а й Глобального півдня. Чомі цьогорічний форум відрізнявся від попередніх двох, і ця відмінність вкрай важлива, читайте в матеріалі LB.ua "Кримська платформа 3.0: підготовка до деокупації".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies