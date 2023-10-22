У Чехії 24 жовтня відбудеться другий Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи​

Головуватимуть на заході Руслан Стефанчук та Спікерка Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова.

У другому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться 24 жовтня у Чеській Республіці, візьмуть участь майже 70 парламентських делегацій з усього світу.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

"24 жовтня Чеська Республіка прийматиме Другий Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи, участь у якому візьмуть майже 70 парламентських делегацій з усього світу. Головуватимуть на Саміті Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Спікерка Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова", - йдеться в повідомленні.

У межах візиту передбачено низку двосторонніх зустрічей Стефанчука, з президентом Чехії Петром Павелом, спікеркою Палати депутатів Парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою, президентом Сенату Парламенту Чехії Мілошем Вистрчілом і керівниками парламентів країн-партнерів.

Нагадаємо, що цього року вже вдруге відбудеться Саміт Кримської платформи на рівні спікерів парламентів.

Раніше в серпні відбувся третій саміт Кримської платформи. Високі представники 63 країн узяли участь у заході, серед яких не лише держави Заходу, а й Глобального півдня. Чомі цьогорічний форум відрізнявся від попередніх двох, і ця відмінність вкрай важлива, читайте в матеріалі LB.ua "Кримська платформа 3.0: підготовка до деокупації".