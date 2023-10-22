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"Головна мета нападу ХАМАС на Ізраїль – розпалювання війни цивілізацій", – Джорджа Мелоні

Іншою метою є створення прірви між палестинцями й ізраїльтянами.

"Головна мета нападу ХАМАС на Ізраїль – розпалювання війни цивілізацій", – Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні заявила, що міжнародне співтовариство повинно уникати ескалації конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом. На її думку, справжньою метою нападу ісламістських бойовиків є створення прірви між палестинцями й ізраїльтянами та розпалювання війни цивілізацій, – пише Reuters.

Мелоні застерігає, що конфлікт на Близькому Сході може перерости у  "зіткнення цивілізацій".

"Хоча наші вихідні точки далекі, наші інтереси повністю збігаються: щоб те, що відбувається в Газі, не стало набагато ширшим конфліктом, релігійною війною, зіткненням цивілізацій", — зазначає Джорджа Мелоні.

На думку глави італійського уряду, це була справжня мета атаки ХАМАС – не захист прав палестинського народу, а атака, що створила б прірву між палестинцями та ізраїльтянами. 

"Мішенню є всі ми, і ми не можемо потрапити в цю пастку, що було б дуже безглуздо", – додала вона.

Відомо, що прем'єр-міністр Італії нещодавно  зустрілася з главою Палестини Махмудом Аббасом у Каїрі перед поїздкою до Тель-Авіва для зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Мелоні та Аббас обговорили необхідність наполегливо працювати над деескалацією протистояння між Ізраїлем та ХАМАС і над вирішенням конфлікту шляхом створення двох держав.

"Я сподіваюся, що є відповідальність з боку всього міжнародного співтовариства, щоб забезпечити структурне вирішення конфлікту", – сказала Мелоні.

Відомо, що терористиХАМАС стали найбільшою загрозою для палестинського народу. Вони використовують жінок і дітей як живий щит. Україна засудила напади озброєних угруповань ХАМАС проти населення Ізраїлю, внаслідок яких загинули цивільні.

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