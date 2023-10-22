Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Під Києвом у Фастівському районі пролунав вибух
Під Києвом у Фастівському районі пролунав вибух
ГоловнаСвіт

​У Версальському палаці у Франції знову оголосили евакуацію

Це вже сьома тривога за вісім днів.

​У Версальському палаці у Франції знову оголосили евакуацію
Фото: Х/Château de Versailles

22 жовтня у Версальському палаці знову провели евакуацію через загрозу вибуху.

Про це йдеться в дописі на сторінці палацу в соцмережі Х.

"З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і відкриється знову, щойно будуть проведені перевірки. Ми дякуємо вам за розуміння", - повідомила адміністрація.

Le Figaro зазначає, що це вже сьома тривога за вісім днів. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, нещодавно школу у Франції, де мусульманин зарізав учителя, евакуювали після повідомлення про бомбу. Опісля евакуацію провели у шести регіональних аеропортах.

Після хвилі повідомлень про можливі теракти у Франції арештували щонайменше 18 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies