​У Версальському палаці у Франції знову оголосили евакуацію

Це вже сьома тривога за вісім днів.

22 жовтня у Версальському палаці знову провели евакуацію через загрозу вибуху.

Про це йдеться в дописі на сторінці палацу в соцмережі Х.

"З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і відкриється знову, щойно будуть проведені перевірки. Ми дякуємо вам за розуміння", - повідомила адміністрація.

Le Figaro зазначає, що це вже сьома тривога за вісім днів.

Нагадаємо, нещодавно школу у Франції, де мусульманин зарізав учителя, евакуювали після повідомлення про бомбу. Опісля евакуацію провели у шести регіональних аеропортах.

Після хвилі повідомлень про можливі теракти у Франції арештували щонайменше 18 осіб.