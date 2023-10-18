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У Франції евакуювали шість аеропортів через загрозу нападу

Столичним аеропортам нічого не загрожує.

У Франції евакуювали шість аеропортів через загрозу нападу
Фото: EPA/UPG

Шість регіональних аеропортів у Франції були евакуйовані через загрози нападу – лише через кілька днів після евакуації Версальського палацу поблизу Парижа.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Agence France-Presse.

Евакуювали аеропорти Лілль, Ліон-Брон, Ніцца, Нант, Тулуза та Бове, повідомила національна поліція. 

Загроза вибуху в Ліон-Брон була помилковою тривогою, вже заявила місцева влада.

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Відомо також, що аеропортам Парижа − імені Шарля де Голля і Орлі − нічого не загрожує. 

Нагадаємо, після вбивства мусульманином вчителя на півночі Франії міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін заявив, що країна перебуває в стані найвищої готовності, а напад пов’язаний із нападом бойовиків ХАМАСу на Ізраїль. 

16 жовтня школу в Аррасі евакуювали після повідомлення про бомбу. Наступного дня через загрозу вибуху провели евакуацію з Версальського палацу, який розташований за 17 км від Парижа.

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