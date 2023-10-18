Ексканцлера Австрії Курца судять за звинуваченнями у неправдивих показах

Проти нього також відкрито справу про зловживання довірою та корупцію.

Колишній консервативний канцлер Австрії Себастьян Курц сьогодні постав перед судом за звинуваченням у неправдивих показах, пише Reuters.

Це справа окрема від справи про розслідування корупції, яка змусила Курца залишити свою посаду.

Курц заперечує всі висунуті проти нього звинувачення, він пішов із політики, проте панівна коаліція, яку він сформував із лівими зеленими у 2020 році, залишається при владі. Нинішньому парламенту залишилося менше ніж рік повноважень.

Слідчі встановлюють, чи збрехав Курц парламентській слідчій комісії у 2020 році, коли він свідчив, що як канцлер не був причетний до рішення зробити союзника по партії головою австрійської державної холдингової компанії OBAG. За версією ексканцлера, його поінформували лише про обговорення.

Якщо Курца визнають винним, йому загрожує до трьох років в'язниці або, найімовірніше, штраф.

“Це, звичайно, моє право як обвинуваченого озвучувати свою версію, і принаймні повідомляти, коли я вважаю, що мої коментарі неправильно тлумачать і мої слова перекручують проти мене”, − сказав Курц репортерам у будівлі Віденського суду.

Хоча найближчі соратники Курца, такі як колишній міністр фінансів Гернот Блюмель, також залишили політику, багато консерваторів у нинішньому уряді є близькими до Курца, зокрема канцлер Карл Нехаммер, який був його міністром внутрішніх справ.

Народна партія Курца (OVP) наразі не поступається опозиційним соціал-демократам за опитуваннями громадської думки, водночас програючи ультраправій Партії свободи приблизно на 30%.

“Зелені” змусили Курца піти з посади два роки тому після того, як прокурори відкрили проти нього та ще дев’ятьох осіб за підозрою у зловживанні довірою та корупції. Рішення щодо пред'явлення підозрюваним обвинувачення ще не прийнято. Прокуратура підозрює, що під час виборчої кампанії Курта на посаду лідера політичної сили державні кошти були використані як для проведення фальсифікованих опитувань, які показали, що він набагато випереджає своїх партійних суперників, так і для бульварної газети, яка опублікувала результати опитування як новини.

Курц став лідером OVP у 2017 році та привів партію до перемоги на парламентських виборах того ж року, сформувавши правлячу коаліцію з ультраправою Партією свободи, яка розпалася внаслідок скандалу у 2019 році. Згодом він знову привів OVP до перемоги на виборах. Під час перебування на посаді канцлера, Курц був одним із наймолодших лідерів Європи. У німецькомовних країнах він був відомий своєю жорсткою лінією щодо імміграції.

Нагадаємо, в 2019 році через інший корупційний скандал розпалася коаліція ÖVP з Австрійською партією свободи (FPÖ). Тоді у ЗМІ попало відео з тодішнім віцеканцлером і главою FPÖ Хайнц-Крістіаном Штрахе та росіянкою, яка пропонувала гроші та підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги. У результаті скандалу всі міністри від FPÖ пішли у відставку, а в країні були призначені дострокові вибори. Курцу тоді вдалося зберегти посаду, тому що його партія виграла вибори та сформувала нову коаліцію з "зеленими".