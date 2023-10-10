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Жодної альтернативи, крім повного членства, - Ердоган про євроінтеграцію Туреччини

Ердоган наголосив, що Туреччина щиро прагне покращення відносин із Євросоюзом. 

Жодної альтернативи, крім повного членства, - Ердоган про євроінтеграцію Туреччини
Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Офіс Президента України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі із канцлером Австрії Карлом Нехаммером обговорив відносини між Туреччиною та Європейським Союзом.

Про це сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Укрінформ.

“Під час зустрічі з паном канцлером ми обмінялися думками щодо відносин між Туреччиною та Європейським Союзом. Європейська інтеграція буде завершена лише з повним членством Туреччини в Союзі. На цьому етапі я особливо підкреслив, що ми не приймемо жодної альтернативи, крім повного членства”, - сказав Ердоган.

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Очільник Туреччини наголосив, що його країна щиро прагне покращення відносин із Євросоюзом. Також Туреччина підтверджує прагнення щодо вступу до ЄС.

“Однак ми не можемо побачити такого ж підходу з боку Європейського Союзу”, - зазначив Ердоган.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна більше не прийматиме вимог Євросоюзу щодо вступу, якщо блок не усуне візовий режим для її громадян. Він вважає, що Анкара виконала всі висунуті вимоги, в той час як Брюссель – майже жодної.

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