Триває ідентифікація тіл загиблих громадян Ізраїлю, які проживали біля Сектору Гази

Уже відомо про десятки ізраїльських військовополонених, яких викрали бойовики і доставили до Гази.

Зараз відбувається ідентифікація тіл загиблих громадян Ізраїлю, які проживали поблизу Сектору Гази. Після цього лише можна буде зрозуміти, скількох людей викрали терористи ХАМАС.

Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua заявила речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон.

Водночас вона зазначила, що вже відомо про десятки ізраїльських військовополонених, яких викрали бойовики і доставили до Гази.

«Лише в ці останні дві доби сили ЦАХАЛ можуть евакуювати тіла загиблих ізраїльтян із населених пунктів поблизу Сектору Гази. Лише після того, як ми завершимо розпізнавати тіла, частина яких була спалена терористами ХАМАС, ми зможемо зрозуміти, хто не є разом зі своєю родиною і перебуває в полоні. Поки що ми отримуємо ДНК родичів, щоби ідентифікувати усі тіла», – зазначила речниця.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що катарські посередники провели термінові переговори, щоб спробувати домовитися про свободу для ізраїльських жінок і дітей, яких захопили бойовики ХАМАС та утримують в Газі. Ізраїльтян пропонують обміняти на 36 палестинських жінок та дітей, які перебувають у в’язницях Ізраїлю.

Водночас бойовики ХАМАСу погрожують, що почнуть страчувати полонених у відповідь на удари армії Ізраїлю по Сектору Гази.