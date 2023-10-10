На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
"У кремлі був шок": Буданов розповів про деталі найзухваліших операцій української розвідки
"У кремлі був шок": Буданов розповів про деталі найзухваліших операцій української розвідки
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Армія Ізраїлю веде бій з ХАМАС у семи-восьми місцях поза Газою
Армія Ізраїлю веде бій з ХАМАС у семи-восьми місцях поза Газою
ГоловнаСвіт

Триває ідентифікація тіл загиблих громадян Ізраїлю, які проживали біля Сектору Гази

Уже відомо про десятки ізраїльських військовополонених, яких викрали бойовики і доставили до Гази.

Триває ідентифікація тіл загиблих громадян Ізраїлю, які проживали біля Сектору Гази
Фото: EPA/UPG

Зараз відбувається ідентифікація тіл загиблих громадян Ізраїлю, які проживали поблизу Сектору Гази. Після цього лише можна буде зрозуміти, скількох людей викрали терористи ХАМАС. 

Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua заявила речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон. 

Водночас вона зазначила, що вже відомо про десятки ізраїльських військовополонених, яких викрали бойовики і доставили до Гази. 

«Лише в ці останні дві доби сили ЦАХАЛ можуть евакуювати тіла загиблих ізраїльтян із населених пунктів поблизу Сектору Гази. Лише після того, як ми завершимо розпізнавати тіла, частина яких була спалена терористами ХАМАС, ми зможемо зрозуміти, хто не є разом зі своєю родиною і перебуває в полоні. Поки що ми отримуємо ДНК родичів, щоби ідентифікувати усі тіла», – зазначила речниця.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що катарські посередники провели термінові переговори, щоб спробувати домовитися про свободу для ізраїльських жінок і дітей, яких захопили бойовики ХАМАС та утримують в Газі. Ізраїльтян пропонують обміняти на 36 палестинських жінок та дітей, які перебувають у в’язницях Ізраїлю.

Водночас бойовики ХАМАСу погрожують, що почнуть страчувати полонених у відповідь на удари армії Ізраїлю по Сектору Гази.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies