Ізраїль вирішує, чи розпочинати сухопутну операцію на території Сектору Гази

Кінцева мета Ізраїлю – потрапити у будь-яку точку, де нині розміщуються осередки терористів.

Військовий кабінет Ізраїлю зараз має вирішити, почнеться чи ні сухопутна операція Армії оборони Ізраїлю на територію Сектору Гази. Водночас кінцева мета Ізраїлю – потрапити у будь-яку точку, де нині розміщуються осередки терористів.

Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua повідомила речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон.

«Зараз Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) накопичує свої сили поблизу межі кордону із Газою. Ми призвали резервістів, щоби у разі чого ми були готові рухатися далі (углиб Сектору - LB.ua). ЦАХАЛ надав воєнному кабінету усі можливі сценарії, які можна застосувати в секторі з військової точки зори», – заявила речниця.

Водночас вона зазначила, що нині ЦАХАЛ посилює увесь кордон, щоби переконатися у тому, що жоден терорист не проникне на територію Ізраїлю.

Нагадаємо, днями джерела LB.ua у Міноборони Ізраїлю повідомили, що країна збирає чотири дивізії військових задля початку сухопутної операції в районі Сектору Газа.

Наразі там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил. Кілька годин тому Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) стала перекидати військовослужбовців на кордон для подальшої контртерористичної операції.