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Ізраїль вирішує, чи розпочинати сухопутну операцію на території Сектору Гази

Кінцева мета Ізраїлю – потрапити у будь-яку точку, де нині розміщуються осередки терористів. 

Ізраїль вирішує, чи розпочинати сухопутну операцію на території Сектору Гази
Речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон
Фото: скриншот відео

Військовий кабінет Ізраїлю зараз має вирішити, почнеться чи ні сухопутна операція Армії оборони Ізраїлю на територію Сектору Гази. Водночас кінцева мета Ізраїлю – потрапити у будь-яку точку, де нині розміщуються осередки терористів. 

Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua повідомила речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон. 

«Зараз Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) накопичує свої сили поблизу межі кордону із Газою. Ми призвали резервістів, щоби у разі чого ми були готові рухатися далі (углиб Сектору - LB.ua). ЦАХАЛ надав воєнному кабінету усі можливі сценарії, які можна застосувати в секторі з військової точки зори», – заявила речниця. 

Водночас вона зазначила, що нині ЦАХАЛ посилює увесь кордон, щоби переконатися у тому, що жоден терорист не проникне на територію Ізраїлю.

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Нагадаємо, днями джерела LB.ua у Міноборони Ізраїлю повідомили, що країна збирає чотири дивізії військових задля початку сухопутної операції в районі Сектору Газа.

Наразі там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил. Кілька годин тому Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) стала перекидати військовослужбовців на кордон для подальшої контртерористичної операції.

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