Проіранські збройні формування в Сирії почали вербувати найманців для підтримки ХАМАС, – ЗМІ

На півдні Сирії бойовики Хезболли та «Сирійського опору за звільнення Голанських висот» перевели свої підрозділи у стан підвищеної готовності для протистояння армії Ізраїлю.

Проіранські збройні формування в Сирії розпочали кампанію підтримки та допомоги руху ХАМАС, який 7 жовтня атакував Ізраїль, повідомляє арабське видання Asharq Al-Awsat із посиланням на джерела.

Зокрема, відбулися публічні зустрічі для обговорення безпрецедентної ескалації в Палестині. Бойовики почали закликати всіх бажаючих брати участь у боротьбі проти Ізраїлю на південному сирійському фронті.

Також видання повідомляє, що проіранські повстанці, включаючи ліванську Хезболлу та «Сирійський опір за звільнення Голанських висот», наказали своїм бійцям перевести підрозділи у стан підвищеної готовності на своїх позиціях у західній сільській місцевості Дамаска, на кордоні з Ліваном і Голанськими висотами в очікуванні атаки Ізраїлю на території Сирії.

Водночас військове керівництво Дамаска закликало офіцерів, сержантів і осіб, які працюють в аеропортах і військових установах, приєднатися до боротьби, а також призупинило відпустки.

Також повідомляється про значні пересування проіранських повстанців поблизу сирійсько-ліванського кордону.

Нагадаємо, нещодавно речниця Сил оборони Ізраїлю заявила, що Іран роками фінансував та навчав бойовиків ХАМАС. Проте наразі немає інформації про те, що напад на Ізраїль 7 жовтня відбувся на замовлення Ірану.

Зазначимо, США вважають, що Іран є співучасником нападу, який здійснило палестинське угрупування ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.