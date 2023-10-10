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Франція та Іспанія проти зупинення допомоги ЄС Палестині

Сьогодні міністри закордонних справ ЄС обговорять це питання.

Франція та Іспанія проти зупинення допомоги ЄС Палестині
Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес
Фото: EPA/UPG

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив у вівторок, що його уряд виступає проти припинення допомоги Євросоюзу Палестині.

Про це він заявив в інтерв’ю іспанському радіо Cadena SER, пише Reuters.

“Ця співпраця повинна продовжуватися, ми не можемо плутати ХАМАС, який є в списку терористичних угруповань ЄС, з палестинським населенням, або з Палестинською адміністрацією, або з організаціями ООН на місцях”, − сказав Альбарес.

За його словами, найближчим часом Палестина, ймовірно, потребуватиме додаткової допомоги.

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Як пише The Guardian, його заяву підтримало міністерство закордонних справ Франції. “Ми не виступаємо за призупинення допомоги, яка безпосередньо приносить користь палестинському народу, і вчора ми чітко заявили про це Європейській комісії”, − йдеться у заяві відомства.

Зазначимо, сьогодні міністри закордонних справ ЄС обговорять це питання.

Нагадаємо, єврокомісар із питань сусідства Олівер Варгеї повідомив, що після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль Єврокомісія призупиняє фінансування проєктів розвитку на палестинських територіях.

За останніми даними від Збройних сил Ізраїлю, опублікованими в X, терористи ХАМАС захопили понад 30 заручників, убили понад 900 ізраїльтян, поранили – понад 2600. З Гази випустили 4500 ракет.

Водночас станом на понеділок, 9 вересня, було відомо про 800 загиблих жителів Ізраїлю внаслідок нападу ХАМАСу та подальших бойових дій. У лікарнях перебували 2 506 постраждалих, стан 23 людей був важким.

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