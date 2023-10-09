Конгрес готує річний пакет допомоги Україні на суму 50-100 млрд доларів, - WSJ

Сенатори США від обох партій хочуть швидко прийняти річний пакет допомоги для України в розмірі 50-100 млрд доларів. Такий пакет мав би вирішити питання фінансування для України до виборів президента США у 2024 році.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У серпні цього року президент Байден запросив 24 мільярди доларів додаткової допомоги, однак ініціатива викликала спротив багатьох республіканців.

Сенатори від обох партій, які підтримують Україну, заявили The Wall Street Journal, що нова допомога має бути перенесена десь між моментом, коли Сенат повернеться з канікул 16 жовтня, і закінченням терміну дії поточного законопроекту про тимчасові витрати 17 листопада. Вони висловили обережний оптимізм щодо пакету.

За інформацією видання, принаймні деякі республіканці в Палаті представників підтримують такий підхід. Конгресмен Майкл МакКол з Техасу, головний республіканець у комітеті у закордонних справах Палати представників, сказав, що він та інші, хто підтримує Україну, разом із тодішнім спікером Маккарті зустрічалися з радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном. Вони сказали йому, що думають, що річний пакет буде мати більше сенсу, «щоб дати українцям відчуття впевненості, але також з політичної точки зору не проводити це голосування кожні три місяці».

Декілька сенаторів, опитаних The Wall Street Journal, назвали загальну суму, необхідну для фінансування України до виборів у США наступного року –від 50 до 100 мільярдів доларів.

Сенатор-республіканець Ліндсей Грем запропонував виділити $60-70 мільярдів на допомогу Україні, назвавши цю цифру «зовнішньою межею».

Сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь, сказав у свою чергу, що якби це залежало від нього, цифра була б ближчою до 100 мільярдів доларів, але сказав, що він готовий піти на компроміс, якщо республіканці погодяться на 60 мільярдами доларів.

Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер і лідер меншості республіканець Мітч Макконнелл заявили, що допомога Україні залишається пріоритетом.

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Джозефа Байдена готує новий пакет озброєння для України. Очікується, що сума допомоги становитиме близько 200 млн доларів і може містити боєприпаси та наземну техніку, аналогічні тим, що були в останніх пакетах допомоги.