Авіація ЗСУ за добу завдала десять ударів по районах зосередження ворога

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала десять ударів по скупченню живої сили і техніки росіян. Зокрема, уражено пункт управління і склад боєприпасів, – повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала десяти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці у понеділок увечері.

Підрозділи ракетних військ вразили пункт управління, склад боєприпасів, два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію РЕБ противника.

Ворог завдав одного ракетного та 39 авіаційних ударів, здійснив 23 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.