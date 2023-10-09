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Авіація ЗСУ за добу завдала десять ударів по районах зосередження ворога

Авіація ЗСУ за добу завдала десять ударів по районах зосередження ворога
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала десять ударів по скупченню живої сили і техніки росіян. Зокрема, уражено пункт управління і склад боєприпасів, – повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала десяти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці у понеділок увечері.

Підрозділи ракетних військ вразили пункт управління, склад боєприпасів, два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію РЕБ противника.

Ворог завдав одного ракетного та 39 авіаційних ударів, здійснив 23 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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