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Українські військові мають успіхи на захід від Вербового, – Тарнавський

Знищено три склади боєприпасів ворога та бойову техніку.

Українські військові мають успіхи на захід від Вербового, – Тарнавський
Фото: Генштаб

Сили оборони України продовжують здійснювати наступальні операції на мелітопольському напрямку, в українських військ є частковий успіх на захід від Вербового. Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Протягом минулої доби ворог завдав 8 авіаційних ударів, провів 18 бойових зіткнень, окрім того здійснив 455 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 795 вогневих завдань", – повідомив Тарнавський.

Втрати ворога становлять 147 осіб, також знищено шість одиниць військової техніки росіян, зокрема два танки, три ББМ і одну артилерійську систему. Також знищено три склади боєприпасів ворога.

Також, в ході ведення наступальних і штурмових дій на Бахмутському напрямку мають частковий успіх північніше і західніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області. 

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