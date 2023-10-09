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Близько 6 млн українців перебувають під загрозою мінної небезпеки, – Шмигаль

Від ворожої вибухівки вже загинули 250 людей.

Близько 6 млн українців перебувають під загрозою мінної небезпеки, – Шмигаль
Фото: EPA/UPG

Під загрозою мінної небезпеки в Україні перебувають близько 6 млн людей.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Укрінформ.

“Відповідно до аналізу і експертних даних, близько 6 млн людей в Україні знаходяться під загрозою мінної небезпеки для їхнього життя і здоров'я. Наразі близько 250 людей загинули від мін в Україні, ще понад 500 людей отримали поранення і каліцтва через міни. І якщо нічого не робити або використовувати стандартні технології, то ще близько 9 тис. людей постраждають або загинуть від мін в Україні”, – заявив Шмигаль під час церемонії передачі МВС 15 мобільних класів безпеки для роботи з дітьми.

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За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, з початку повномасштабної агресії РФ загинуло 505 українських дітей. З них троє померли внаслідок підриву на мінах, 38 – отримали серйозні поранення.

Нагадаємо, днями троє людей підірвалися на протитанковій міні у селищі Макарів Бучанського району Київщини. Одну людину у важкому стані госпіталізували до Києва, інші від госпіталізації відмовилися. 

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