Ще дев’ятеро українських дітей вдалося повернути з окупованих територій Херсонщини

З початку року вдалося повернути 121 дитину.

Дев’ятеро дітей віком від 5 до 14 років вдалося повернути з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Відтепер у комфортних умовах і психологічній безпеці житимуть п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. Вік дітей – від 5 до 14 років", – йдеться у повідомленні.

Загалом від початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 121 дитину з Херсонщини.

За словами Прокудіна, поверненням дітей займалася організація Save Ukraine за підтримки Офісу уповноваженого ВР з прав людини та Мінреінтеграції.

Нагадаємо, на території РФ Україна починає інформаційну кампанію "Знаєш – скажи!", щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат "Я тут" (@ia_tuut).

Днями стало відомо про те, що з окупованої території повернули ще 19 українських дітей.