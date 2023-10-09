"У кремлі був шок": Буданов розповів про деталі найзухваліших операцій української розвідки

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов оприлюднив деталі спецоперацій української спецслужби.

Про це він розповів в інтерв'ю NV.

Щодо спецоперації "Синиця", за словами Буданова, найскладнішим виявилося вмовити російського пілота Максима Кузьмінова викрасти вертоліт МІ-8. Очільник ГУР розповів, що Кузьмінов дуже нервував та не надто вірив в успіх справи. Українські розвідники вели з ним довгі бесіди та зуміли переконати, гарантувавши безпеку для російського пілота та його сім’ї.

"Технічна частина операції - непомітно для всіх вивезти його сімʼю - теж виявилася непростим завданням. Таких операцій в історії людства було, думаю, пʼять-сім", - зазначив Буданов.

Він наголосив, що подібні операції надто складні, тому поставити їх "на конвеєр" навряд чи можливо.

"Але скажу наперед: ще двох росіян ми вже опрацьовуємо", - додав Буданов.

Він також розповів про минулорічні спроби спецпризначенців спецслужби висадитись в Енергодарі. За його словами, таких спроб було три - бійці ГУР перетинали Каховське водосховище на гумових човнах та десантувались на окупований лівий берег, але закріпитись не змогли.

За його словами, успішній реалізації трьох "енергодарських" операцій завадили як управлінські, так і виконавчі недоліки. Однак, ці рейди, а також дії таємної агентури ГУР зрештою перешкодили планам росіян підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми.

Також енергодарська операція відіграла ще одну роль: вона дала практичні навич­ки, як діяти на воді. Цей досвід дуже добре зараз застосовується і використовується. Наприклад, під час висадки у Криму.

"У Кремлі був шок: у їхньому розумінні висадка в Криму - справа практично неможлива. Але вони побачили, що це цілком реально. Так було зруйновано черговий російський міф", - розповів Буданов.

Нагадаємо, раніше Буданов наголосив, що Україна переслідуватиме росіян, які скоїли воєнні злочини, у будь-якій частині світу. За його словами, для цього в нас є достатньо власних сил і засобів. Він також розповідав про можливості українських безпілотників.