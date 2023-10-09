ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість
ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість
На Львівщині у приватному будинку знайшли мертвими п'ятьох людей
На Львівщині у приватному будинку знайшли мертвими п'ятьох людей
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
Ліван завдав ударів по Ізраїлю: ЦАХАЛ атакував у відповідь
Ліван завдав ударів по Ізраїлю: ЦАХАЛ атакував у відповідь
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Під час зіткнень з ХАМАС загинув високопоставлений ізраїльський офіцер, командир бригади “Нахаль” Джонатан Штайнберг
Під час зіткнень з ХАМАС загинув високопоставлений ізраїльський офіцер, командир бригади “Нахаль” Джонатан Штайнберг
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
ГоловнаСуспільствоВійна

"У кремлі був шок": Буданов розповів про деталі найзухваліших операцій української розвідки

Першу спецоперацію провели в серпні 2022 року.

"У кремлі був шок": Буданов розповів про деталі найзухваліших операцій української розвідки
Фото: Цензор

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов оприлюднив деталі спецоперацій української спецслужби.

Про це він розповів в інтерв'ю NV.

Щодо спецоперації "Синиця", за словами Буданова, найскладнішим виявилося вмовити російського пілота Максима Кузьмінова викрасти вертоліт МІ-8. Очільник ГУР розповів, що Кузьмінов дуже нервував та не надто вірив в успіх справи. Українські розвідники вели з ним довгі бесіди та зуміли переконати, гарантувавши безпеку для російського пілота та його сім’ї. 

"Технічна частина операції - непомітно для всіх вивезти його сімʼю - теж виявилася непростим завданням. Таких операцій в історії людства було, думаю, пʼять-сім", - зазначив Буданов.

Він наголосив, що подібні операції надто складні, тому поставити їх "на конвеєр" навряд чи можливо.

"Але скажу наперед: ще двох росіян ми вже опрацьовуємо", - додав Буданов. 

Він також розповів про минулорічні спроби спецпризначенців спецслужби висадитись в Енергодарі. За його словами, таких спроб було три - бійці ГУР перетинали Каховське водосховище на гумових човнах та десантувались на окупований лівий берег, але закріпитись не змогли.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За його словами, успішній реалізації трьох "енергодарських" операцій завадили як управлінські, так і виконавчі недоліки. Однак, ці рейди, а також дії таємної агентури ГУР зрештою перешкодили планам росіян підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми.

Також енергодарська операція відіграла ще одну роль: вона дала практичні навич­ки, як діяти на воді. Цей досвід дуже добре зараз застосовується і використовується. Наприклад, під час висадки у Криму.

"У Кремлі був шок: у їхньому розумінні висадка в Криму - справа практично неможлива. Але вони побачили, що це цілком реально. Так було зруйновано черговий російський міф", - розповів Буданов.

Нагадаємо, раніше Буданов наголосив, що Україна переслідуватиме росіян, які скоїли воєнні злочини, у будь-якій частині світу. За його словами, для цього в нас є достатньо власних сил і засобів. Він також розповідав про можливості українських безпілотників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies