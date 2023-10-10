Окупанти вдарили ракетами по селищу Великий Бурлук на Харківщині, є поранені

Постраждали дві жінки та чоловік.

Зранку 10 жовтня росіяни завдали ракетного удару (попередньо ЗРК С-300) по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок атаки поранення дістали троє людей.

"Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Пошкоджено приватне домоволідіння. Без постраждалих.