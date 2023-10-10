Малоймовірно, що наступна хвиля мобілізації у Росії відбудеться до президентських виборів, − міноборони Британії

Виборча кампанія Путіна буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів

Малоймовірно, що наступна хвиля мобілізації у Росії відбудеться до президентських виборів у 17 березня 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Британці підкреслюють, що Володимир Путін майже напевно балотуватиметься знову, хоча він ще публічно не оголосив про це. Є припущення, що його виборча кампанія неофіційно почнеться в листопаді 2023 року.

“Хоча вибори в Росії зазнають втручання та контролю з боку Кремля, вони залишаються основним інструментом політичної легітимації”, − йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що майже напевно, що виборча кампанія Путіна буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів – наратив, який часто використовують для виправдання дій держави та консолідації влади президента РФ.

“Під час підготовки до виборів Кремль майже напевно намагатиметься мінімізувати непопулярні політичні кроки. Тому дуже малоймовірно, що будь-яка подальша хвиля мобілізації буде реалізована до президентських виборів у березні 2024 року”, − додали військові.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 October 2023.



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Нагадаємо, раніше у британському мінобороні повідомили, РФ хоче набрати в армію 420 тисяч контрактників.