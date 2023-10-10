Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
"У кремлі був шок": Буданов розповів про деталі найзухваліших операцій української розвідки
"У кремлі був шок": Буданов розповів про деталі найзухваліших операцій української розвідки
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Армія Ізраїлю веде бій з ХАМАС у семи-восьми місцях поза Газою
Армія Ізраїлю веде бій з ХАМАС у семи-восьми місцях поза Газою
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли за добу 21 населений пункт Запоріжжя

Минулося без постраждалих.

Окупанти обстріляли за добу 21 населений пункт Запоріжжя
Ілюстративне фото
Фото: Юрій Малашко

Учора росіяни вели вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області. Ворог завдав 117 ударів по регіону. Люди не постраждали.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, зафіксовано 95 артобстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Білогір'я, Степового, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових міст та сіл.

Ворог вдарив 2 авіабомбами по Новоданилівці, здійснив 9 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Преображенки, Малої Токмачки та Левадного, а також 11 БПЛА-атак по Червоному, Чарівному, Новоданилівці, Малій Токмачці, Щербакам та Малим Щербакам.

Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Мирне населення не постраждало.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, за неділю 8 жовтня росіяни здійснили 77 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. 74 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies