Окупанти обстріляли за добу 21 населений пункт Запоріжжя

Учора росіяни вели вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області. Ворог завдав 117 ударів по регіону. Люди не постраждали.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, зафіксовано 95 артобстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Білогір'я, Степового, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових міст та сіл.

Ворог вдарив 2 авіабомбами по Новоданилівці, здійснив 9 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Преображенки, Малої Токмачки та Левадного, а також 11 БПЛА-атак по Червоному, Чарівному, Новоданилівці, Малій Токмачці, Щербакам та Малим Щербакам.

Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Мирне населення не постраждало.

Нагадаємо, за неділю 8 жовтня росіяни здійснили 77 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. 74 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.