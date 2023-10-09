Головне за понеділок, 9 жовтня: новий командувач Сил ТрО ЗСУ, засідання Радбезу ООН

34 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, новий командувач Сил ТрО ЗСУ, землетрус на Закарпатті, події на Близькому Сході. Яким запам’ятається 593-й день повномасштабної війни.

9 жовтня Рада безпеки ООН зібралась через удар російських окупантів по селу Гроза на Харківщині

Ввечері 9 жовтня жителі Закарпатської області, зокрема Ужгорода, відчули землетрус.

Епіцентр землетрусу був у Словаччині, поблизу кордону із Україною та Польщею, на глибині 10 км.

Магнітуда землетрусу склала 4,9 балів.

Пізніше Закарпатська ОВА підтвердила, що у області стався землетрус попередньо до 4,5 балів.

“Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів”, - йдеться у повідомленні.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 34 бойових зіткнення.

Ворог завдав одного ракетного та 39 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 9 жовтня – в нашій новині.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил територіальної оборони ЗСУ – генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Нагадаємо, із травня 2022 року Сили ТрО ЗСУ очолював Ігор Танцюра.

54-річний Анатолій Баргилевич – генерал-майор Збройних сил України, з 2022 року – начальник штабу східного угруповання військ. У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.

Станом на 17 годину було відомо про 800 загиблих жителів Ізраїлю внаслідок нападу ХАМАСу, який стався 7 жовтня, та подальших бойових дій.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, у лікарні доставлено 2 506 постраждалих. 23 людини перебувають у важкому стані.

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй провела екстрене засідання щодо терористичного нападу ісламістів на Ізраїль. Але не всі члени Радбезу засудили напади ХАМАСу. Тож спільну заяву так і не ухвалили, пише видання The Times of Israel.

Засідання Радбезу ООН було закритим. Після нього не було вжито жодних дій, не ухвалили обов'язкової резолюції наприкінці засідання. Американський дипломат Роберт Вуд сказав журналістам після закритого засідання, що так сталося, бо не всі країни-члени засудили напади ХАМАСу. Він не уточнив, які утрималися. "Ви, ймовірно, могли б вгадати одну з них без моїх слів", — сказав Вуд, натякаючи на Росію, відносини якої із Заходом різко погіршилися після її вторгнення в Україну.

Водночас Китай, який зазвичай є союзником Росії в Радбезі, заявив, що підтримає спільну заяву. "Це не нормально, що Рада Безпеки мовчить", — сказав китайський дипломат Чжан Цзюнь. Китай засуджує "всі напади на мирних жителів".

Щоб Радбез ООН міг ухвалити та опублікувати якусь заяву про події у світі, усі 15 членів повинні проголосувати одностайно.

Рада безпеки ООН 9 жовтня зібралась також через удар російських окупантів по селу Гроза Харківської області, внаслідок якого загинули понад 50 людей. Засідання скликала українська делегація.

Під час засідання постійний представник Росії при ООН Василій Небензя назвав сільське кафе "законною ціллю".

Канадська правозахисниця Даніель Белль, яка з початку серпня цього року очолила моніторингову місію ООН з прав людини в Україні назвала теракт на Харківщині "найсмертоноснішою атакою цього року". "Зарано робити офіційні висновки, але як людина можу сказати, що я плакала. Це жахливо. Це – найгірше, що я бачила за той час, що перебуваю в Україні. 52 життя загублено за одну секунду", – зазначила Белль.

Заступниця генерального секретаря ООН із політичних питань і питань розбудови миру Розмарі Ді Карло наголосила, що кількість жертв через російську війну може збільшитися, якщо ситуація не зміниться.

"Принаймні 52 людини загинули, згідно з повідомленнями, коли ракетою влучили у магазин і кафе, інші поранені. Одна шоста населення Грози знищена, усі родини зазнали втрат. Усі, хто загинули, зібралися там на поминки через похорон місцевого мешканця, який теж загинув у цій війні. І спеціалісти ООН на місцях зібрали імена 19 жінок, 15 чоловік і одного хлопчика. Це все цивільні особи. Я повторюю слова генерального секретаря, який засудив цей жахливий напад. І менше, ніж через за добу після цього, був знову напад на цивільних осіб. Це було у центрі Харкова. У другому за розміром місці в Україні. І там було вбито 10-річного хлопчика і 67-річну бабусю, десятки людей були поранені, у тому числі 11-місячне немовля", продовжила заступниця Генсека ООН .

Офіс Верховного комісаріату з прав людини ООН верифікував загибель унаслідок війни 8900 цивільних українців. Кількість цивільних осіб, які верифіковані як поранені, більше 17 000, із них 1800 — це діти, але це тільки верифіковані дані.

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